Хобби, которое пугает близких: какой поступок детей заставил мать собирать реалистичных кукол

Когда дети 42-летней Лиз Уотсон захотели после развода родителей жить с папой, для нее это стало настоящим испытанием. Чтобы легче пережить такое их решение, мать нашла себе нестандартное хобби.

Американка развелась с мужем еще в январе 2010 года. После этого она 3 года жила одна вместе с 2 детьми, а потом они переехали к новому избраннику Лиз в другую часть страны.

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Женщина надеялась, что ее сын Дилан и дочь Ашер смогут привыкнуть к новой семье, однако дети продолжали настаивать на том, чтобы вернуться к отцу. В июне 2016 году женщина таки воплотила их просьбу.

"Решение о том, что Дилан и Ашер будут жить со своим отцом, было одним из самых трудных, которые я когда-либо делала", – отметила Лиз Уотсон.

Я словно отдала детей на усыновление. Каждый день я думаю о моментах, которые упустила. Меня это преследует. Не дает мне заснуть поздно ночью, иногда случаются приступы паники,

– сообщила Уотсон.

В декабре того же года женщина нашла способ утолить постоянное беспокойство. Американка купила очень реалистичную куклу, которая похожа на младенца. За последние годы коллекция разрослась до 9 таких кукол.

У каждой есть свое имя, одежда, а также имеют отдельную комнату. В ней стоит детская кроватка, шкаф, пеленальный стол, стеллажи для хранения подгузников, детские туалетные принадлежности и аксессуары.

Смотрите фото коллекции Лиз Уотсон:

"Куклы действительно радуют меня, потому что я связываю их с чувствами, которые имела, когда была матерью 2 моих детей еще в их маленьком возрасте. Я знаю, что эти куклы не вырастут, их не заберут у меня, развод не повлияет на мою способность заботиться о них. Я знаю, что они никогда не оставят меня", – пояснила Лиз Уотсон.

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Она отметила, что многие ее знакомых обеспокоены таким хобби. "Большинство моих близких друзей и семья знают о моей коллекции младенцев. Они считают, что это странное хобби, а некоторые даже считают их жуткими", – добавила Уотсон.