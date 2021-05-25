Американка розлучилася з чоловіком ще у січні 2010 року. Після цього вона 3 роки жила одна разом з 2 дітьми, а згодом вони переїхали до нового обранця Ліз в іншу частину країни.

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Жінка сподівалася, що її син Ділан та донька Ашер зможуть звикнути до нової родини, Проте діти продовжували наполягати на тому, щоб повернутися до батька. У червні 2016 році жінка таки втілила їх прохання.

"Рішення про те, що Ділан і Ашер будуть жити зі своїм батьком, було одним з найважчих, які я коли-небудь робила", – зазначила Ліз Уотсон.

Я немов віддала дітей на усиновлення. Кожен день я думаю про моменти, які упустила. Мене це переслідує. Це не дає мені заснути пізно вночі, іноді трапляються напади паніки,

– повідомила Уотсон.

У грудні того ж року жінка знайшла спосіб вгамувати постійне занепокоєння. Американка купила дуже реалістичну ляльку, яка схожа на немовля. За останні роки колекція розрослася до 9 таких ляльок.

У кожної є своє ім'я, одяг, а також мають окрему кімнату. У ній стоїть дитяче ліжечко, шафа, пеленальний стіл, стелажі для зберігання підгузок, дитяче туалетне приладдя та аксесуари.

Дивіться фото колекції Ліз Уотсон:

"Ляльки дійсно втішають мене, тому що я пов'язую їх з почуттями, які мала, коли була матір'ю 2 моїх дітей ще у їх маленькому віці. Я знаю, що ці ляльки не виростуть, їх не заберуть у мене, розлучення не вплине на мою здатність піклуватися про них. Я знаю, що вони ніколи не залишать мене", – пояснила Ліз Уотсон.

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Вона зазначила, що багато її знайомих стурбовані таким хобі. "Більшість моїх близьких друзів та родина знають про мою колекцію немовлят. Вони вважають, що це дивне хобі, а деякі навіть вважають їх моторошними", – додала Уотсон.