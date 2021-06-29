Границы в отношениях с родителями: почему важны и как соблюдать

Четкие границы в отношениях с родителями имеют важную функцию: помогают развивать здоровые взрослые отношения с мамой и папой. Как соблюдать пределы в отношениях – читайте в материале.

Открытый разговор с родителями

Когда дело касается конфликтов или напряжения в любых отношениях, открытый разговор почти всегда является наилучшим решением.

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Разговор с родителями может помочь понять, почему они пытаются управлять вашей жизнью.

Если они чувствуют себя одинокими, звонки в любое время или появление без приглашения может показывать их желание проводить вместе больше времени. Они также могут бороться с собственными проблемами, которые касаются работы или здоровья. При этом активное участие в жизни детей – один из способов справиться с собственными вызовами.

Проводить больше времени вместе / Фото The Hartford

Четкое представление о том, что происходит в жизни родителей, может помочь ориентироваться в ситуации.

Создание своих границ

Установление границ в отношениях с родителями ни в одном случае не является неуважительным решением.

Наоборот, важно обозначить свои границы и ожидать, что родители будут их уважать. При этом добьетесь большего успеха, если будете тщательно подбирать слова, когда будете говорить о границах.

Создание границ / Фото iStock

Лучше перед разговором проанализировать свои чувства. Точное определение того, что вас беспокоит, может помочь вам начать разговор, подготовив некоторые возможные решения.

Быть четким и конкретным

Непонятные или запутанные пределы оставляют много места для неправильного толкования.

Вы можете точно знать, что имеете в виду, когда говорите:

"Пожалуйста, не покупайте мне ненужные вещи".

"Просьба кормить детей только здоровой пищей".

Однако ваши родители могут этого не понимать. Поэтому полезнее приводить конкретные примеры неприемлемого поведения вместе с альтернативами. Например:

"Ваши подарки всегда такие щедрые, и я ценю это, но мне не нужен новую одежду или обувь. Если вы действительно хотите помочь, можете подарить сертификат в продуктовый магазин".

"Мы не даем детям газировку или полуфабрикаты, но они с удовольствием испекут с вами печенье".

Найти компромисс

Когда родители слишком сильно втягиваются в вашу жизнь, соблюдение ваших границ может стать мягким напоминанием о том, что вы можете (и будете) делать свой выбор.

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В то же время в некоторых случаях можно предложить компромисс. Например, вы не хотите говорить о своей сексуальной жизни, но можете согласиться ответить на другие вопросы о своих свиданиях.