Відкрита розмова з батьками

Коли справа стосується конфліктів чи напруження у будь-яких стосунках, відкрита розмова майже завжди є найкращим рішенням.

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Розмова з батьками може допомогти зрозуміти, чому вони намагаються керувати вашим життям.

Якщо вони відчувають себе самотніми, дзвінки в будь-який час або поява без запрошення може показувати їх бажання проводити разом більше часу. Вони також можуть боротися з власними проблемами, які стосуються роботи чи здоров’я. При цьому активна участь у житті дітей – один зі способів впоратися з власними викликами.



Проводити більше часу разом / Фото The Hartford

Чітке уявлення про те, що відбувається у житті батьків, може допомогти орієнтуватися в ситуації.

Створення своїх кордонів

Встановлення кордонів у стосунках з батьками в жодному випадку не є неповажним рішенням.

Навпаки, важливо позначити свої межі та очікувати, що батьки будуть їх поважати. При цьому досягнете більшого успіху, якщо будете ретельно підбирати слова, коли говоритимете про кордони.



Створення кордонів / Фото iStock

Краще перед розмовою проаналізувати свої почуття. Точне визначення того, що вас турбує, може допомогти вам почати розмову, підготувавши деякі можливі рішення.

Бути чітким та конкретним

Незрозумілі або заплутані межі залишають багато місця для неправильного тлумачення.

Ви можете точно знати, що маєте на увазі, коли говорите:

"Будь ласка, не купуйте мені непотрібні речі".

"Прохання годувати дітей лише здоровою їжею".

Однак ваші батьки можуть цього не розуміти. Тому корисніше наводити конкретні приклади неприйнятної поведінки разом з альтернативами. Наприклад:

"Ваші подарунки завжди такі щедрі, і я ціную це, але мені не потрібний новий одяг або взуття. Якщо ви справді хочете допомогти, можете подарувати сертифікат у продуктовий магазин".

"Ми не даємо дітям газовану воду або напівфабрикати, але вони із задоволенням спечуть з вами печиво".

Знайти компроміс

Коли батьки занадто сильно втягуються в ваше життя, дотримання ваших кордонів може стати м'яким нагадуванням про те, що ви можете (і будете) робити свій вибір.

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Водночас у деяких випадках можна запропонувати компроміс. Наприклад, ви не хочете говорити про своє сексуальне життя, але можете погодитися відповісти на інші питання про свої побачення.