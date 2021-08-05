Оригинальное предложение пожениться: мужчина заменил аннотацию к картине на "историю их любви"

Хосе Кава и София Харрисон встречались 3 года после того, как познакомились в Tinder. Они оба увлекались искусство и часто ходили вместе в галереи и музеи. Именно поэтому Хосе выбрал не привычный способ, как предложить Софии выйти за него замуж.

Хосе связался с сотрудниками Шотландской национальной галереи и рассказал им свою идею. Он хотел заменить аннотацию к известной картине на послание для Софии. Работники согласились помочь.

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Мужчина пригласил любимую в галерею, где повел к картине Диего Веласкеса "Старуха, жарящая яйца". "Когда я пришла к картине Веласкеса, заметила, что табличка с инструкцией отличается от других. Я начала читать и мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что именно я читаю", — вспомнила София.



Аннотация к картине / Фото National Galleries of Scotland​

Что писало на табличке

"Старуха, жарящая яйца" была любимой картиной Хосе Кава с детства. Она напоминала ему о доме и о летних ночах, когда он сидел на улице в окружении своей семьи. Он часто приходил в Шотландскую национальную галерею, смотрел на картину и вспоминал те моменты.

Однажды он встретил Софию Викторию Харрисон. Она была молодой, успешной, всегда элегантно и красиво одевалась, была милой и забавной. Вместе Хосе и София пережили удивительные приключения в сердце этой прекрасной страны – Шотландии, где они хотели бы создать семью. 19 июня 2021 года именно здесь он, наконец, сделал ей предложение. И она сказала...".

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Когда София дочитала историю до конца, она посмотрела на Хосе, который стал на одно колено и протянул ей кольцо. Она ответила "да".