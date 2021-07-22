Девушка показала фото с отцом на американских горках: почему из него начали делать мемы

Девушка показала совместное фото с отцом на американских горках, и люди начали делать с реакции мужчины мемы. Какие курьезные кадры получились – читайте в материале.

Пользовательница портала Reddit поделилась в сети кадром из семейной прогулки в парке развлечений "Диснейленд".

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В посте девушка показала фото, где она каталась на американских горках с отцом. Дочь веселилась во время поездки, однако папа не чувствовал столько счастья на крутых поворотах и спусках.

"Я нашла это фото, на котором мы с папой были в "Диснейленде". Он сказал, если кадр станет мемом, то он умрет счастливым. Помогите выполнить его желание. Мне нужно, чтобы вы сделали мемы с этим фото", – попросила девушка.



Кадр, который выставила дочь / Фото Reddit

Пользователям социальной сети понравился кадр и он быстро распространился, набрав более 60 тысяч "плюсов" и став мемом. Уже через 1 час на портале появились первые курьезные фото с аттракциона.

Какие мемы сделали пользователи

"Когда ты едешь в отпуск. Когда ты смотришь баланс на кредитке после отпуска".



Мем об отпуске / Фото Reddit

Другой пользователь Reddit сделал еще один мем, сказав, что отец и дочь на фото показывают, как сильно отличается жизнь в 20 лет и в 30 лет.

"Мои 20-летние друзья. 30-летний я, понимая, что привилегий для пенсионеров не будет, когда я уйду на пенсию".



О разнице между 20-летними и 30-летними / Фото Reddit

Другой пользователь решил показать, насколько некоторые люди увлекаются своими интересами и этим удивляют своих близких людей. "Я открываю свою папку с мемами. Моя жена".



О мемах / Фото Reddit

Кажется, это фото было сделано только для того, чтобы идеально показать ожидания от взрослой жизни и как его уничтожает реальность. "Дети готовы как можно быстрее повзрослеть. Взрослые".



О взрослении / Фото Reddit