Користувачка порталу Reddit поділилася у мережі кадром з сімейної прогулянки в парку розваг "Діснейленд".

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У пості дівчина показала фото, де вона каталася на американських гірках з батьком. Донька веселилася під час поїздки, проте тато не відчував стільки щастя на крутих поворотах й спусках.

"Я знайшла це фото, на якому ми з татом були в "Діснейленді". Він сказав, якщо кадр стане мемом, то він помре щасливим. Допоможіть виконати його бажання. Мені потрібно, щоб ви зробили меми з цим фото", – попросила дівчина.



Кадр, який виставила донька / Фото Reddit

Користувачам соціальної мережі сподобався кадр й він швидко поширився на порталі, набравши понад 60 тисяч "плюсів" та ставши мемом. Вже через 1 годину з'явилися перші курйозні фото з атракціону.

Які меми зробили користувачі

"Коли ти їдеш у відпустку. Коли ти дивишся баланс на кредитці після відпустки".



Мем про відпустку / Фото Reddit

Інший користувач Reddit зробив мем, сказавши, що батько і донька на фото показують, як сильно відрізняється життя у 20 років і в 30 років.

"Мої 20-річні друзі. 30-річний я, розуміючи, що привілеїв для пенсіонерів не буде, коли я піду на пенсію".



Про різницю між 20-річними й 30-річними / Фото Reddit

Інший користувач вирішив показати, наскільки деякі люди захоплюються своїми інтересами та цим дивують своїх близьких людей. "Я відкриваю свою папку з мемами. Моя дружина".



Про меми / Фото Reddit

Здається, це фото було зроблено тільки для того, щоб ідеально показати очікування від дорослого життя і як його нищить реальність. "Діти, які бажають якомога швидше подорослішати. Дорослі".



Про дорослішання / Фото Reddit