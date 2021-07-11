Неподдельные эмоции: трогательные фото, когда жених впервые увидел любимую в свадебном образе

Традиционно считается, что на свадьбе сентиментальности чаще всего проявляет невеста или родители. Однако в действительности это не так. Смотрите подборку фото, когда жених впервые увидел любимую в свадебном наряде.

Свадебные фотографы часто утверждают, что их любимый кадр, когда жених впервые видит невесту на церемонии.

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У него появляется так много эмоций, пока он ждет, когда она подойдет к нему. Его выражение лица искреннее, трогательное и счастливое.

Такие кадры обязательно нужно сделать, как воспоминание, для фотоальбома. Независимо от того, эта первая встреча происходит приватно или во время впечатляющего выхода невесты на общей церемонии.

Смотрите фото: жених впервые увидел любимую в свадебном образе