С дочерью в пластиковой коробке: как отец работает курьером вместе с ребенком – видео

В Китае курьер вынужден ежедневно брать маленькую дочь с собой на работу. Ли Фэй Эр сопровождает отца с 5-месячного возраста в самодельной кроватке с пластиковой коробки для доставки еды.

Папа постелил для дочери мягкий матрас, туда же положил памперсы и бутылочку со смесью. Сам пластиковый контейнер установил на свой мопед, чтобы постоянно видеть дочь. Сейчас девочке 2 года, однако ее все еще отец возит в коробке.

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Мужчина пояснил, что оставить ребенка не с кем, ведь мама девочки также работает. Чтобы нанять няню или оплатить ясли, у семьи денег нет. Им едва хватает на оплату съемной комнаты, которая имеет площадь в 10 квадратных метров и покупку самого необходимого.

Известно, что родители присматривают за ребенком по очереди. С 9 до 11 утра девочка вместе с отцом развозит заказы по городу и завтракает. А в обед, когда покупателей не так много, мама забирает дочь на роботу в магазин, где девочка тихонько сидит в уголке и иногда помогает с уборкой.

Если женщине удается быстрее уйти с работы, то Ли Фэй Эр проводит свободный вечер дома. Друзей у девочки нет, ведь у нее нет возможности ни с кем познакомиться. Кроме этого, на игрушки также не хватает средств. Отец девочки отметил, что они понимают неправильность такого воспитания, но других вариантов нет.

Смотрите видео о жизни Ли Фэй Эр:

Из-за поездок на мопеде Ли Фэй Эр в 5 месяцев заболела пневмонией. Родители потратили почти все сбережения на лечение дочери. Кроме этого, были случаи, когда девочка снимала с себя подгузник и лежала мокрая в коробке. У папы в этот момент не было возможности ее переодеть, ведь он мчался по шоссе.

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После того как история Ли Фэй Эр стала популярной в социальных сетях, семья стала получать посылки с продуктами. Также люди хотели поддержать семью материально, но отец отказывался от денег. Мужчина объяснял это тем, что у него не самая плохая жизни. Утверждает, что у него счастливый брак и лучшая дочь, ведь ее улыбка помогает ему справляться со всеми трудностями и не унывать.