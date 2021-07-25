Удочерил через 17 лет: девушка попросила отчима официально стать ее отцом – видео

Линдси Коллинз и Марк Хай познакомились, когда девочке было 9 лет. Мужчина зашел к ним в дом перед свиданием с ее мамой, однако Линдси сразу решила показать ему коллекцию игрушечных животных и карточек с покемонов.

Вскоре Марк Хай сделал предложение маме Линдси, и они поженились. При этом мужчина сразу относился к девочке, как к родной дочери.

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"Я помню, как он повез меня в магазин, чтобы купить редкую карточку с покемонов, а затем поехал на свидание с мамой. Он был очень вовлеченным в мою жизнь", — вспомнила Линдси.

Линдси с мамой и отчимом / Фото Courtesy Lindsey Collins

Иногда семья обсуждала, чтобы Марк официально удочерил Линдси. Однако к действиям это не приводило.

Когда Линдси исполнилось 26 лет, она решила, что хочет сделать отчиму особый подарок и попросила удочерить ее.

Никогда не поздно. Если что-нибудь случится с мамой, их брак – это единственное, что будет связывать нас. Я хочу быть его дочерью,

– пояснила Линдси.

Она подготовила все документы и сняла на видео реакцию Марка, когда он увидел их. Мужчина расплакался и не мог сдержать эмоций. "Я всегда хотел быть ее отцом", — признался Марк.

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Смотрите видео: реакция Марка на подарок Линдси