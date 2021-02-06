Шок, смех и даже слезы: подборка забавных видео, как дети стригут себе волосы
Каждая юная леди должна пройти через "страшное" испытание – подстричь себе челку, а парень – побрить голову наголо. После пережитого понимание ухода за волосами существенно меняется.
Источник:24 канал
Наступает время, когда у ребенка возникает нестерпимое желание подстричь себе волосы. Хорошо, если он просто подрезают кончики. Но бывают досадные и одновременно веселые ситуации.
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Процесс познания мира
Детям интересно все подержать в руках и попробовать сделать что-то самостоятельно. Только так они могут набраться опыта и немного повзрослеть.
Одно из таких занятий – это собственная стрижка. Взяв в руки ножницы, дети измеряют длину и режут. Но здесь шок: челка становится очень короткой, а волосы странной формы.
И неизвестно, кто в такой ситуации больше шокирован – дети или их родители, которые увидели "стреху" на голове своего чада.
Сохраняем спокойствие и смотрим видео
Женщина не может сдержать слез, когда видит своих чад полулысыми: видео Jukin Media
Дети делают "причуды" со своими волосами и безумно радуются: видео Beleberda
Пример "идеальной" челки: видео Reality
После такой стрижки, видимо, придется обратиться к психологу: видео Ñañitos en el Mundo
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