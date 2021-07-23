Дедушка получил письмо от 5-летней соседки: какие трогательные слова написала девочка

Дедушка, который находился на самоизоляции из-за пандемии COVID-19, получил неожиданное письмо от своей 6-летней соседки. Какие слова девочки тронули мужчину – читайте в материале.

Пользовательница твиттера рассказала историю, которая произошла с ее 93-летним дедушкой. Из-за риска заболеть COVID-19 мужчина сидел постоянно дома и почти не выходил на улицу.

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Исчезновение дедушки заметила 5-летняя соседка, которая написала ему письмо и положила в почтовый ящик. Благодаря внучке мужчины послание к нему дошло.

Твит внуки / Скриншот

"Моему дедушке 93 года. Сейчас он находится в изоляции, но у него хорошее здоровье. Он получил самое красивое письмо от своей 5-летней соседки и решил ответить ей. Просто прочитайте, это должно заставить вас улыбнуться", — написала девушка.

Привет, меня зовут Кира. Мне 5 лет. Я должна быть дома через COVID-19. Я хочу узнать, с вами все хорошо? Я нарисовала радугу, чтобы вы помнили, что не одни. Пожалуйста, напиши ответ, если можете. Ваша соседка с 9 квартиры,

– написала Кира.

Письмо 5-летней девочки / Фото твитер

Дедушку так тронуло это сообщение, что он сразу решил написать девочке ответ.

"Привет, Кира! Мне было приятно получить твоё письмо. Я рад сообщить, что чувствую себя хорошо. Как и ты, я тоже сижу на карантине, но мне приятно слышать, что ты беспокоишься обо мне. Меня зовут Рон, и мне 93 года. Ситуация с COVID-19 ужасная, поэтому мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы преодолеть пандемию. Надеюсь, все снова будут здоровы", — написал дедушка.

Ответ дедушки / Фото твитер

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"Радуга, которую ты нарисовала для меня, просто потрясающая. Я поставлю ее на окне, чтобы все люди могли его увидеть. Хочу еще раз сказать тебе спасибо за то, что написала мне. Надеюсь, что совсем скоро режим изоляции закончится. Рон с 24 квартиры", — сказал дедушка Рон.