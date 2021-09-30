COMFY запустил COMFY KIDS: здесь есть все для детей — от Lego до самокатов
Источник:COMFY
Ритейлер COMFY запустил бренд COMFY KIDS с полным ассортиментом товаров для детей и будущих родителей.
Для этого в COMFY существенно расширили ассортимент детских товаров и создали новые сервисы для покупателей.
"Грай – повертай"
Вместе с запуском детского бренда COMFY KIDS сеть предложила покупателям супервыгодный дополнительный сервис “Грай — повертай”. Он позволяет в течение 12 месяцев после покупки вернуть товар в любом состоянии и получить до 100% от его стоимости на бонусную карту COMFY.
А благодаря сервису "Повертай 30" можно в течение 30 дней вернуть товар без повреждений и в фирменной упаковке.
Вигравай 10 000!
5000-му покупателю — 10000 гривен в честь запуска бренда COMFY KIDS.
Для участия в акции нужно сделать заказ на Comfy.ua, которое включает хотя бы один товар из раздела COMFY KIDS. Выигрыш получит человек, который сделает 5000-ю покупку.
Преимущества от COMFY
Покупателям COMFY KIDS доступны все преимущества от COMFY:
- покупки в кредит или беспроцентная рассрочка через банки-партнеры,
- начисления 1% бонусов при каждой покупке и возможность тратить бонусы на любые товары в COMFY,
- удобная доставка: в магазины COMFY, "Новой почтой" и Justin или адресная доставка на дом.