Для цього у COMFY суттєво розширили асортимент дитячих товарів та створили нові сервіси для покупців.

"Грай – повертай"

Разом із запуском дитячого бренду COMFY KIDS мережа запропонувала покупцям супервигідний додатковий сервіс "Грай – повертай". Він дозволяє протягом 12 місяців після покупки повернути товар у будь-якому стані й отримати до 100% від його вартості на бонусну картку Comfy.

А завдяки сервісу "Повертай 30" можна протягом 30 днів повернути товар без пошкоджень та у фірмовій упаковці.

Вигравай 10 000!

5000-му покупцю 10 000 гривень на честь запуску бренду COMFY KIDS.

Для участі в акції потрібно зробити замовлення на Comfy.ua, яке включає хоча б один товар із розділу COMFY KIDS. Виграш отримає людина, яка зробить 5000-у покупку.

Переваги від COMFY

Покупцям COMFY KIDS доступні всі переваги від COMFY: