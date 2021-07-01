Что такое гостинг в отношениях: как проявляется и причины возникновения

Гостинг – резкое прекращение общения без объяснения причин. Может показаться, что в отношениях все хорошо, но однажды партнер исчезает. Почему так происходит – объяснила психолог Елена Шершнева.

Склонность избегать

Это незрелая психологическая защита, которая распространяется не только на негативные явления, но и позитивные.

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Например, такой человек может отказаться от высокооплачиваемой должности, не принять дорогой подарок, ускользнуть из близких отношений.

Все это только потому что подсознательно считает:

"Я не могу зарабатывать много".

"Я не достоин дорогих подарков".

"Я не способен построить близкие отношения".

Ему проще добровольно отказаться от всех этих благ, чем расстаться с деструктивными концепциями.

Неумение завершать отношения

Возможно, все было не так радужно, как казалось партнеру и человек действительно хотела разорвать отношения. Однако сказать прямо не хватило смелости или опыта.



Неумение завершать отношения / Фото Adobe Stock Photo​

Кроме того, иногда люди стесняются озвучивать причину, по которой не могут поддерживать отношения. Они не хотят никого обижать или бросать, поэтому исчезают.

Желание держать "про запас"

Такой партнер то исчезает, то снова пишет: "Привет! Как дела?". График его появлений зависит не от того, как развиваются отношения, а от других обстоятельств.

Человек, который держит кого-то "про запас", может как ничего не обещать, так и искусно обманывать. Однако в обоих случаях поведение говорит само за себя: появляется только тогда, когда нет других дел. А точнее – развлечений.

Воспроизведение мучительного расставания

Когда человек оставляет партнера резко и без объяснений, это может указывать на травму после предыдущего расставания. Чаще всего она возникает у детей, родители которых пропали из их жизни аналогичным образом. Затем такие травмированные дети пытаются избавиться от боли, повторяя травмирующую ситуацию, но уже в другой роли.

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Человеку, которого бросили без объяснений, важно не принимать то, что произошло на свой счет. Главное, что важно знать: гостинг – это о том, кто исчез. И только о нем.

В любой ситуации эмоционально зрелый человек всегда найдет возможность, как минимум, поговорить.