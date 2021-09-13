Рост и физическое развитие: малыш с каждым днем становится сильнее!

За информацией Parents, в течение одного месяца ребенок прибавляет в росте от 2,5 до 3,5 сантиметров и набирает от 600 до 900 грамм. Обратите внимание: каждый ребенок растет в собственном темпе.

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Трехмесячный малыш уже немного лучше контролирует свое тело и, соответственно, движения. В первые два месяца жизни большинство движений новорожденного являлись невольными и рефлекторными, однако сейчас он уже может достаточно уверенно контролировать движения головой и конечностями. Мышцы шеи ребенка укрепляются и он уже способен самостоятельно держать голову и рассматривать людей и предметы, которые попадают в поле его зрения.

Благодаря активному росту костей и мышц, ребенок может разгибать ножки, что в дальнейшем поможет ему освоить искусство перекатывания и переворачивания со спинки на животик, и наоборот.

Конечно, это не произойдет в ближайшие несколько месяцев, однако ребенок уже активно к этому готовится. Попробуйте поставить малыша на ножки, поддерживая его, и вы увидите, как он самостоятельно сгибает и разгибает нижние конечности. Это – замечательное упражнение, которое готовит ребенка к пребыванию в вертикальном положении.

Малыш начинает сознательно сжимать и разжимать кулачок / Фото Unsplash

Помимо тренировки ножек, уделите также внимание мануальным навыкам ребенка. В три месяца малыш уже способен сознательно сжимать и разжимать кулачок, чтобы схватить игрушку или вашу руку. Он также может пытаться дотянуться до предметов, которые вызывали у него интерес. В это время ребенок активно запихивает пальчики в рот, поэтому следите за тем, что он держит в ручках.

Вы можете помочь своему малышу развивать двигательную деятельность, координацию "глаза-руки" и другие важные моторные навыки с помощью ежедневных сессий лежания на животике, а также давая младенцу в руки игрушки или поощряя его самостоятельно держать их в руках.

Развитие зрения и слуха

В этот период вы можете заметить, что ваш ребенок начинает тянуться к вещам, которые располагаются неподалеку и следить глазами за ними. Это связано с тем, что зрение малыша улучшается с каждым днем. Ребенок и в дальнейшем будет оказывать предпочтение ярким игрушкам, поскольку лучше различает контрастные цвета.

Малыш может с удовольствием рассматривать свое изображение в зеркале. Человеческие лица (особенно мамино) являются одним из лучших "видов" для младенца.

Кроме зрения, у ребенка улучшается слух. Услышав голос родителей, он может поворачивать головку в их сторону и улыбаться. В этот период голос родителей начинает ассоциироваться у малыша с безопасностью, покоем и любовью.

Формирование личности: первая коммуникация новорожденного

В три месяца ребенок начинает осознавать, что коммуникация – это двусторонний процесс и пытается освоить новые ее способы. Это – период, когда малыши выходят из своей "раковины" и начинают реагировать на окружающий мир и коммуницировать с ним. Частью этого процесса является взаимодействие с окружающими и т. н. "социальная", осознанная улыбка, которую ребенок адресует конкретному человеку.

В 3 месяца ребенок начинает осознанно улыбаться / Фото Unsplash

В возрасте трех месяцев плач перестает быть первичным методом коммуникации малыша. Он начинает заменять слезы лепетом – прислушиваться к вашим словам и пытаться копировать услышанные звуки.

Более того, в этом возрасте ребенок уже способен выражать свое удовольствие с помощью мимики. Он может даже пробовать имитировать некоторые ваши движения и выражение лица. Малыш может изъявить желание "поговорить", пытаясь выразить свое мнение, комбинируя звуки с улыбками и жестами.

Не игнорируйте приглашение ребенка к "беседе". Напротив, обязательно его поддержите – так вы сможете выстроить доверительные отношения с вашей "кровинкой" и повысить его уверенность в себе. Способы, которые малыш использует для коммуникации с вами являются важной составляющей его личности и характера.

Сон: сколько и когда

Учитывая динамичный рост и развитие, а также большую активность, малыш начинает потреблять большее количество пищи в течение дня, и, соответственно, кормить его ночью можно реже либо вообще прекратить организовывать для него ночные "перекусы".

3-месячный ребенок дольше спит ночью / Фото Unsplash

Привычки ребенка, связанные со сном, также претерпевают некоторые изменения. Младенец охотнее спит ночью, поскольку днем ​​занят активным познанием мира. Малыши в возрасте трех месяцев ложатся спать два-три раза в день, а ночью – спят дольше (в течение пяти – шести часов). Некоторые дети могут спать в течение всей ночи.

Как правильно уложить малыша спать

Существуют правила, следуя которым вы обеспечите своему сыну или дочери спокойный здоровый сон, а также снизите риск возникновения синдрома внезапной детской смерти ("смерти в колыбели"):

Всегда укладывайте ребенка на спинку!

Никогда не кладите малыша к себе в постель.

Младенец должен спать в своей кроватке, на твердом матрасе. Не забудьте надежно заправить простыню.

Оденьте ребенка в удобную одежду для сна.

Позаботьтесь о соответствующем температурном режиме в его комнате.

Дайте малышу соску-пустышку.

Питание: сколько давать младенцу есть и как часто

Если вашему ребенку уже исполнилось три месяца, вы можете уменьшить количество приемов пищи до 6 – 8 в течение суток. А вот порции придется, наоборот, увеличить. Неважно, кормите вы малыша грудным молоком, пищевыми смесями либо и тем, и другим, необходимо давать ему на 150 – 180 мл молока больше, чем давали в первые недели жизни.

Как способствовать развитию ребенка

Предлагаем вашему вниманию несколько активностей, с помощью которых можно поощрить малыша к движению и овладению навыками, необходимыми для того, чтобы уверенно держать головку, вертеться и сидеть, а также способствовать когнитивному и эмоциональному развитию младенца:

ненадолго переверните малыша на животик. Такое упражнение поможет не только укрепить мышцы спины и шеи, но и достичь лучшего контроля за движениями ног, рук и головы.

Внимание! Не оставляйте ребенка в это время без присмотра!

поощряйте ребенка хватать небольшие объекты, например игрушки или ваши пальцы. Это поможет развить моторику рук малышей и улучшит координацию "руки-глаза";

развивайте визуальные умения младенца. Способность видеть на большие расстояния и различать цвета, а также навык слежения глазами развиваются и улучшаются именно в течение третьего месяца жизни. Показывайте ребенку цветные рисунки в книгах, игрушки и другие предметы разного цвета и формы.

Развивающие игры для трехмесячного малыша

Осторожно хлопайте в ладошки ребенка, сгибайте и разгибайте его ручки.

Положите ребенка на спинку. Сгибая ножки, имитируйте езду на "велосипедике".

Медленно водите игрушкой перед глазами ребенка (слева направо, справа – налево, сверху – вниз, снизу – вверх), чтобы он мог следить за перемещением игрушки.

налево, сверху вниз, снизу вверх), чтобы он мог следить за перемещением игрушки. Общайтесь с ребенком на его "языке", имитируя детский лепет.

Что должен уметь делать ребенок в трехмесячном возрасте: чек-лист для родителей

Лепетать, копировать звуки, выражение лица и движения родителей.

Улыбаться (дарить окружающим "социальную" улыбку).

Поднимать и держать головку и грудную клетку, лежа на животе и опираясь на ручки.

Сжимать и разжимать кулачки.

Топать ножками по полу или вашим коленям, когда вы держите его в вертикальном положении.

Играться игрушками, которые висят над его кроваткой.

Хватать и удерживать игрушку.

Как мы уже говорили, каждый ребенок развивается в собственном темпе. Поэтому не переживайте, если ваш трехмесячный малыш еще не научился делать что-то из вышеперечисленного, особенно если он родился преждевременно. Однако вам обязательно следует проконсультироваться с врачом, если в возрасте трех месяцев ребенок: