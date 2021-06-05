Как читать с ребенком книги на английском языке: полезные лайфхаки

Литература на иностранном языке поможет запомнить новые слова и фразы, развить чувство грамотности и языка, а также научит воспринимать иностранную речь на слух. Для ребенка же самое главное в этом процессе – получение удовольствия.

Как чтение книг помогает ребенку при изучении английского

Практически все детские книги на английском языке сопровождаются доступной лексикой и грамматикой. Очень часто в них встречаются синонимы, например, ребенок уже знает слово "smart", но в одной из книг он встретит альтернативное – "clever". Благодаря этому у малыша развивается привычка быстрого запоминания новых иностранных слов.

Интересно Правила воспитания успешных и счастливых детей: 5 лучших выступлений с TED talks для родителей

Также много детских книг с красочными рисунками. Благодаря им дети быстрее запоминают историю и сильнее втягиваются в процесс. Ведь новые слова и фразы запоминаются гораздо легче, когда они подкреплены ассоциациями.

Кроме визуальной составляющей обращайте внимание ребенка на слова. Однако не стоит их отдельно зазубривать, а наблюдайте в контексте употребления без использования словаря. Язык в подобных книгах достаточно простой, поэтому проблем с пониманием не возникнет.



Чтение с детьми / Фото David D

Как читать книги на английском с детьми

• Выделить время, когда будете читать. Пусть это будет хоть 10 минут, но малыш должен понимать, что именно они отведенные для чтения. В таких случаях хорошо помогают ритуалы, которые готовят детей к чтению. Например, после ужина достаете книгу и продуктивно проводите время вместе. Ведь ничто не помогает выучить иностранный язык лучше, чем постоянная практика.

• Найдите спокойное место. Если обычно ребенок учится за рабочим столом, то для чтения можно устроиться на диване или изменить локацию на парковую зону, нешумную площадку или задний дворик дома. Главное, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, а вокруг не было чрезмерного количества отвлекающих факторов.

• Четко и медленно. Для детей важно как им читают. Обязательно уделяйте этому внимание, расставляйте акценты, следите за интонацией и выражениями. Эмоции, жесты и мимика – все это поможет ребенку глубже погрузиться в процесс чтения, а также понять и полюбить сам процесс.

Важно Безопасность ребенка в интернете: киберполиция объяснила, каких правил должны научить родители

• Выбирайте книги, которые интересуют ребенка. Это могут быть книги с яркими картинками, вставками, "потайными" окошками, музыкальные или с наклейками. Главное, чтобы ребенок имел к этому интерес.

• Смотрите вместе мультфильм по книге. Например, если вы решили прочитать с ребенком "Золушку" в оригинале, не забудьте о мультфильме. Это закрепит в голове у малыша новые незнакомые слова, фразы и выражения, а яркая картинка и интересный сюжет оставят приятное впечатление от просмотра.