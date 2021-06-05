Як читання книг допомагає дитині при вивченні англійської

Практично всі дитячі книги англійською мовою супроводжуються доступною лексикою та граматикою. Дуже часто в них зустрічаються синоніми, наприклад, дитина вже знає слово "smart", але в одній з книг він зустріне альтернативне – "clever". Завдяки цьому у малюка розвивається звичка швидкого запам'ятовування нових іноземних слів.

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Також багато дитячих книг з барвистими малюнками. Завдяки їм діти швидше запам'ятовують історію і сильніше втягуються в процес. Адже нові слова і фрази запам'ятовуються набагато легше, коли вони підкріплені асоціаціями.

Крім візуальної складової звертайте увагу дитини на слова. Проте не варто їх окремо зазубрювати, а спостерігайте в контексті вживання без використання словника. Мова в подібних книгах досить проста, тому проблем з розумінням не виникне.



Читання з дітьми / Фото David D

Як читати книги англійською з дітьми

• Виділити час, коли будете читати. Нехай це буде хоч 10 хвилин, але малюк повинен розуміти, що саме вони відведені для читання. У таких випадках добре допомагають ритуали, які готують дітей до читання. Наприклад, після вечері дістаєте книгу і продуктивно проводите час разом. Адже ніщо не допомагає вивчити іноземну мову краще, ніж постійна практика.

• Знайдіть спокійне місце. Якщо зазвичай дитина вчиться за робочим столом, то для читання можна влаштуватися на дивані або змінити локацію на паркову зону, негаласливим майданчик чи задній дворик будинку. Головне, щоб дитина відчувала себе комфортно, а навколо не було надмірної кількості відволікаючих чинників.

• Чітко та повільно. Для дітей має значення як їм читають. Обов'язково приділяйте цьому увагу, розставляйте акценти, стежте за інтонацією та виразами. Емоції, жести та міміка – все це допоможе дитині глибше зануритися в процес читання, а також зрозуміти та полюбити сам процес.

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• Вибирайте книги, які цікавлять дитину. Це можуть бути книги з яскравими картинками, вставками, "потайними" віконцями, музичні або з наклейками. Головне, щоб дитина мала до цього інтерес.

• Дивіться разом мультфільм по книзі. Наприклад, якщо ви вирішили прочитати з дитиною "Попелюшку" в оригіналі, не забудьте про мультфільм. Це закріпить в голові у малюка нові незнайомі слова, фрази та вирази, а яскрава картинка і цікавий сюжет залишать приємне враження від перегляду.