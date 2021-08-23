Более 23 лет муж ухаживает за прической жены: зачем отец учил этому сына

Девушка опубликовала видео, которое сразу вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Почему на записи отец учил сына причесывать маме волосы – читайте в материале.

Семья активно ведет страницы в социальных сетях, где рассказывают о своих ценностях и правила.

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В одном из видео, которое разместила дочь супругов, было видно, что отец учит старшего сына причесывать мамины волосы.

Девушка прокомментировала, что папа ухаживает за маминой прической с того момента, как они поженились 23 года назад.

Может быть, однажды мой брат будет заботиться о своей второй половинке так же,

– добавила девушка.

Людей в комментариях под роликом больше всего интересовало, зачем нужно причесывать волосы именно таким образом. Оказалось, что этот метод помогает поднять прическу и придать ей объем.

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Смотрите видео: как отец учит сына