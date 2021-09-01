92-летний дедушка из США делает из дерева реалистичные модели сельскохозяйственной техники

Джим ДеБор из Айовы делает из дерева сложные модели настоящей сельскохозяйственной техники. Его копии настолько реалистичны, что содержат даже движущиеся детали своих прототипов.

Тракторы, комбайны, сеялки – все они могут выполнять свои функции с помощью маневренной системы, которую дедушка встроил в каждую модель. На изготовление наиболее сложных реплик Джим может тратить до 250 часов.

Читайте также Отец самостоятельно построил игровой дом для дочерей: фото впечатляющей постройки

В детстве мастерил себе игрушки

92-летний Джим ДеБор вырос на ферме. В детстве у него не было достаточно игрушек, поэтому в 12 лет он решил смастерить их себе. Первой деревянной копией стал разбрасыватель – часть сельскохозяйственного оборудования, распространяющего семена, удобрения или другие материалы. Когда ДеБор вырезал функциональную модель, он понял, что было бы хорошо иметь еще и трактор. Поэтому он сделал и его.

Джим ДеБор / Фото The Drive

С годами ДеБор становился более опытным, а его модели – все сложнее. Чтобы сделать деревянные копии максимально реалистичными, он добавлял как можно больше движущихся частей, шокируя людей своим мастерством.

Комбайн Джима ДеБора / Фото The Drive

Яркий пример – разбрасыватель John Deere с лопастями, которые двигаются вместе с колесами. Однако с помощью специального переключателя можно отключить эту функцию.

Реплика разбрасывателя John Deere / Скриншот с видео Micah William Foster Media Production

А в 2019 году дедушка смастерил 29 одинаковых тракторов, потратив на каждый от 80 до 100 часов, а также 11 комбайнов, 5 сборщиков кукурузы, 3 пресподбирателей, 2 полевых культиваторов и бесчисленное количество прицепов. У него также есть грузовик Peterbilt и кормоуборочный комбайн, на выполнение которых нужно было примерно 250 часов.



Джим ДеБор производит деревянные копии сельскохозяйственной техники / Фото The Drive



Деревянные модели очень похожи на свои прототипы / Фото The Drive

Модели имеют движущиеся детали / Фото The Drive

Процесс изготовления моделей

Изготовление моделей начинается с разработки эскиза. Дедушка Джим берет лист бумаги и чертит на нем масштабируемый пример того, что он хочет изготовить.

Когда эскиз готов, начинается процесс резьбы. ДеБор использует пилу, напильник для дерева и много наждачной бумаги.

В зависимости от модели, дедушка также может пользоваться гвоздями, проволокой, оловом и бумагой, из которой обычно он делает дверные петли.

Дедушка делает из дерева копии сельскохозяйственной техники: смотрите видео