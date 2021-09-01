Трактори, комбайни, сівалки – усі вони можуть виконувати свої функції за допомогою маневреної системи, яку дідусь вбудував у кожну модель. На виготовлення найбільш складних реплік Джим може витрачати до 250 годин.
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В дитинстві майстрував собі іграшки
92-річний Джим ДеБор виріс на фермі. У дитинстві в нього не було достатньо іграшок, тож у 12 років він вирішив змайструвати їх собі. Першою дерев’яною копією став розкидач – частина сільськогосподарського обладнання, що розповсюджує насіння, добрива чи інші матеріали. Коли ДеБор вирізав функціональну модель, він зрозумів, що було б добре мати ще й трактор. Тож він зробив і його.
З роками ДеБор ставав більш досвідченим, а його моделі – все складнішими. Щоб зробити дерев’яні копії максимально реалістичними, він додавав якомога більше рухомих частин, шокуючи людей своєю майстерністю.
Комбайн Джима ДеБора / Фото The Drive
Яскравий приклад – розкидач John Deere з лопатями, які рухаються разом з колесами. Однак за допомогою спеціального перемикача можна відключити цю функцію.
Репліка розкидача John Deere / Скриншот з відео Micah William Foster Media Production
А у 2019 році дідусь змайстрував 29 однаковісіньких тракторів, витративши на кожен від 80 до 100 годин, а також 11 комбайнів, 5 збирачів кукурудзи, 3 преспідбирачів, 2 польових культиваторів та незліченну кількість причепів. У нього також є вантажівка Peterbilt та кормозбиральний комбайн, на виконання яких потрібно було приблизно 250 годин.
Джим ДеБор виготовляє дерев'яні копії сільськогосподарської техніки / Фото The Drive
Дерев'яні моделі дуже схожі на свої прототипи / Фото The Drive
Моделі мають рухомі деталі / Фото The Drive
Процес виготовлення моделей
- Виготовлення моделей починається з розробки ескізу. Дідусь Джим бере аркуш паперу та креслить на ньому масштабований приклад того, що він хоче виготовити.
- Коли ескіз готовий, починається процес різьблення. ДеБор використовує пилку, напильник для дерева та багато наждачного паперу.
- В залежності від моделі, дідусь також може послуговуватися цвяхами, дротом, оловом та папером, з якого зазвичай він робить дверні петлі.
Дідусь робить з дерева копії сільськогосподарської техніки: дивіться відео