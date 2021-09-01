Трактори, комбайни, сівалки – усі вони можуть виконувати свої функції за допомогою маневреної системи, яку дідусь вбудував у кожну модель. На виготовлення найбільш складних реплік Джим може витрачати до 250 годин.

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В дитинстві майстрував собі іграшки

92-річний Джим ДеБор виріс на фермі. У дитинстві в нього не було достатньо іграшок, тож у 12 років він вирішив змайструвати їх собі. Першою дерев’яною копією став розкидач – частина сільськогосподарського обладнання, що розповсюджує насіння, добрива чи інші матеріали. Коли ДеБор вирізав функціональну модель, він зрозумів, що було б добре мати ще й трактор. Тож він зробив і його.



Джим ДеБор / Фото The Drive

З роками ДеБор ставав більш досвідченим, а його моделі – все складнішими. Щоб зробити дерев’яні копії максимально реалістичними, він додавав якомога більше рухомих частин, шокуючи людей своєю майстерністю.



Комбайн Джима ДеБора / Фото The Drive

Яскравий приклад – розкидач John Deere з лопатями, які рухаються разом з колесами. Однак за допомогою спеціального перемикача можна відключити цю функцію.



Репліка розкидача John Deere / Скриншот з відео Micah William Foster Media Production

А у 2019 році дідусь змайстрував 29 однаковісіньких тракторів, витративши на кожен від 80 до 100 годин, а також 11 комбайнів, 5 збирачів кукурудзи, 3 преспідбирачів, 2 польових культиваторів та незліченну кількість причепів. У нього також є вантажівка Peterbilt та кормозбиральний комбайн, на виконання яких потрібно було приблизно 250 годин.



Джим ДеБор виготовляє дерев'яні копії сільськогосподарської техніки / Фото The Drive



Дерев'яні моделі дуже схожі на свої прототипи / Фото The Drive



Моделі мають рухомі деталі / Фото The Drive

Процес виготовлення моделей

Виготовлення моделей починається з розробки ескізу. Дідусь Джим бере аркуш паперу та креслить на ньому масштабований приклад того, що він хоче виготовити.

Коли ескіз готовий, починається процес різьблення. ДеБор використовує пилку, напильник для дерева та багато наждачного паперу.

В залежності від моделі, дідусь також може послуговуватися цвяхами, дротом, оловом та папером, з якого зазвичай він робить дверні петлі.

Дідусь робить з дерева копії сільськогосподарської техніки: дивіться відео