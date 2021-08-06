89-летний дедушка каждый раз бежит за машиной внучки: женщина поделилась трогательной традицией

Хейли Геймез, которой 30 лет, поделилась трогательным видео со своим дедушкой. Женщина показала, какой семейной традиции придерживается мужчина, несмотря на свои 89 лет.

На записи видно, как дедушка, которого в семье называют Гайва, весело бежит за машиной и машет внучке рукой.

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Хейли пояснила, что это их ритуал прощания, который продолжается еще с ее детства. Несмотря на свой возраст, Гайва повторяет это всегда, когда приезжает внучка.

"Пробежку" он не пропускает ни при каких погодных условий и неважно какое время суток. Единственное, что изменилось, когда на улице темнеет, дедушкк сопровождает сын.

По словам Хейли, все началось тогда, когда ее сестра была маленькой. Дедушка Гайва развлекал ее, "догоняя" машину, что уезжает. Когда родилась Хейли, он стал бегать и за ней, а потом – за ее сыном.

Ранее дедушка Гайва мог пробежать за машиной целый квартал, но теперь активные движения даются ему с трудом. Однако он все равно пытается преодолеть хотя бы несколько метров.

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Кроме того, Хейли отметила, что каждый раз у нее наворачиваются слезы, когда видит как дедушка выполняет их семейную традицию. "В нем столько любви! Она заполняет все вокруг и это придает ему сил", — добавила внука.