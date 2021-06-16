8-летняя девочка отдала свой обед бездомному и этим поступком нашла его родных: видео

Во время обеда с отцом 8-летняя Элла решила поделиться своей едой с летним бездомным. Видео с поступком дочери папа выложил в социальные сети, что помогло найти родных дедушки.

Эдди Скотт с дочерью Эллой ели в одном из ресторанов. Девочка сидела у окна и рассматривала все вокруг.

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Ее внимание привлек бездомный, который находился на скамейке всего в нескольких метрах от них. Пожилой мужчина выглядел неряшливо, а рядом с ним стояли грязные сумки.

Элле стало жалко дедушку, поэтому она захотела отдать ему свой обед. Девочка взяла тарелку со стейком и картофелем, вышла из ресторана и отдала все бездомному.

Отец не был против такого решения и все снял на камеру. Кроме того, он похвалил Эллу за ее доброе дело. Позже Эдди выложил видео в социальные сети и призвал людей быть добрее.



Элла с папой / Фото Eddie Scott​

Благодаря тому, что ролик быстро распространялся, одна женщина узнала бездомного. Им оказался ее брат Дэвид. Она рассказала, что мужчина ушел из дома 6 месяцев назад и с тех пор она его не видела. Дэвиду 62 года, он был ветераном, который страдал посттравматическим стрессовым расстройством.

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Теперь у женщины есть надежда вернуть его домой. И все это благодаря маленькой девочке с большим сердцем. Эдди же попросил людей написать и сообщить, если они встретят Дэвида на улице.

Смотрите видео поступка Эллы: