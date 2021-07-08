Идеи для семьи

Вечер воспоминаний

Можно устроить особую семейную атмосферу. Например, сделать дома собственную крепость. Для этого нужно взять 2 – 3 стула и наверх забросить несколько одеял – уютный домик готов.

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После этого нужно взять мягкие подушки, плед, лампу и чай со сладостями. Пусть каждый поделится своими эмоциями, воспоминаниями, историями. Такой вечер очень сблизит всех членов семьи.

Прогулка в парке

Если в городе есть красивый парк, там можно покататься на роликах или велосипедах, получить заряд адреналина на аттракционах, пострелять в тире.



Время в парке / Фото SmartParents

Активные игры

Выбор огромен. Все зависит от предпочтений семьи и наличии инвентаря – футбол, настольный теннис, уличный твиттер.

Турнир по настольным играм

Устройте дома турнир с любимыми настольными играми. Пусть все будет, как в настоящих соревнованиях: призы, медали, кубки. Это и весело, и помогает развитию детей. Они учатся самостоятельно принимать решения, выстраивать план действий, развивается мышление и память.



Настольные игры / Фото Westend61

Домашний кинотеатр

Наверное накопилось много фильмов, которые вы хотели бы посмотреть все вместе. Создайте атмосферу настоящего кинотеатра: закройте шторы, подготовьте попкорн, устройтесь поудобнее. После просмотра можно обсудить киноленту, пусть каждый поделится своими эмоциями от увиденного.

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