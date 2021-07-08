Ідеї для родини
Вечір спогадів
Можна влаштувати особливу сімейну атмосферу. Наприклад, зробити вдома власну фортецю. Для цього потрібно взяти 2 – 3 стільці та наверх закинути декілька ковдр – затишний будиночок готовий.
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Після цього потрібно взяти м'які подушки, плед, лампу і чай зі смаколиками. Хай кожен поділиться своїми емоціями, спогадами, історіями. Такий вечір дуже зблизить усіх членів сім'ї.
Прогулянка у парку
Якщо у місті є гарний парк, там можна покататися на роликах або велосипедах, отримати заряд адреналіну на атракціонах, постріляти в тирі.
Час у парку / Фото SmartParents
Активні ігри
Вибір величезний. Все залежить від уподобань сім'ї та наявності інвентарю – футбол, настільний теніс, вуличний твіттер.
Турнір з настільних ігор
Влаштуйте вдома турнір з улюбленими настільними іграми. Нехай все буде, як в справжніх змаганнях: призи, медалі, кубки. Це і весело, і допомагає розвитку дітей. Вони вчаться самостійно приймати рішення, вибудовувати план дій, розвивається мислення і пам'ять.
Настільні ігри / Фото Westend61
Домашній кінотеатр
Напевно накопичилося багато фільмів, які ви хотіли б подивитися всі разом. Створіть атмосферу справжнього кінотеатру: закрийте штори, підготуйте попкорн, влаштуйтеся зручніше. Після перегляду можна обговорити кінострічку, нехай кожен поділиться своїми емоціями від побаченого.
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Які ще є ідеї:
- Виконайте список бажань. Складіть його всією родиною і за один день намагайтеся втілити якомога більше.
- Влаштуйте квест з незвичайним маршрутом, поділіться на команди.
- Приготуйте спільну вечерю, поділивши між собою обов'язки.