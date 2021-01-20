Стремиться, чтобы ребенок воплотил в жизнь ваши нереализованные мечты, не давать ему никакого права на ошибку, контролировать каждый вдох – это лучшие способы, которые помогут вам воспитать закомплексованного и инфантильного человека. Если же вы хотите обратного, тогда предлагаем вам 7 важных правил воспитания от детского психолога Юлии Гиппенрейтер.

Очень часто родители не понимают, что своим поведением и своими методами воспитания они практически разрушают будущее ребенка. О главных правилах, которые надо помнить при воспитании, рассказывает Юлия Гиппенрейтер, пишет "Психологічна студія Сенс".

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7 важных советов

Любите ребенка просто так

Ребенок должен понимать, что его принимают и любят просто так, а не потому, что он помыл посуду или сделал уроки. Иначе он будет жить в постоянном страхе: стоит ему сделать что-то не так – и он потеряет вашу любовь.

Причина, по которой родители выбирают такой метод воспитания, кроется в твердой вере: награды и наказания – это главные воспитательные средства. Но проблема в том, что они не всегда действенны. Ведь воспитание ребенка – это вовсе не дрессура.



Ребенок должен знать, что его любят просто так / Фото pexels

Не мешайте естественному развитию

Если ребенок хочет везде лезть, пачкается и задает 1000 и 1 вопрос – это значит, что с вашим малышом все в порядке. Таким образом дети пробуют себя, проявляя любознательность, необходимую для их развития.

Что могут сделать родители? Не мешать. Если ребенок постоянно слышит: "Не задавай глупых вопросов", "Вырастешь – узнаешь" и "Хватит тебе бессмысленными делами заниматься", то его любознательность быстро угаснет, а ваше внимание он заменит гаджетами.

Поощряйте самостоятельность

Первые попытки быть самостоятельным очень важны для ребенка, поэтому родителям категорически запрещено препятствовать! Даже если вы спешите, а малыш хочет самостоятельно завязать шнурки – позвольте ему это сделать. При этом воздержитесь от критических замечаний.



Помогайте только тогда, когда ребенок об этом просит / Фото pexels

Также не стоит вмешиваться в занятия ребенка, если он об этом не просит. Таким образом родители сообщают ребенку: "Ты справишься, у тебя получится".

Позвольте ребенку брать на себя ответственность

Чем старше ребенок становится, тем больше у него появляется дел, которые он должен решать сам. Постепенно он начнет самостоятельно переходить улицу, делать уроки и выбирать друзей. Позвольте ему это сделать, но установите определенные границы. Например, он может сам выбирать, когда ему садиться за уроки, но в 8 часов вечера все должно быть сделано.

Также позволяйте ребенку встречаться с негативными последствиями его действий или бездействия.

Не путайте заботу и родительский диктат

Родители должны участвовать в жизни ребенка, но ни в коем случае не проживать ее за него. У ребенка есть собственные желания и интересы, независимо от ваших нереализованных амбиций. Заботиться – это прислушиваться к желаниям, а не действовать по принципу "я знаю, как будет лучше".

Если ребенок уже не знает, чего он хочет, то это потому, что он не привык прислушиваться к себе, – это как раз результат родительского диктата. Он оказывается беспомощным в этом смысле, и это самое страшное,

– отметила детский психолог.

Не критикуйте

В процессе взросления ребенок сталкивается с различными сложными вопросами. Ему будет легче с ними справиться, если он привыкнет говорить о них с родителями.

Поэтому нельзя ни в коем случае критиковать, ведь так вы разрушите доверие. Выслушайте откровения ребенка и обсудите с ним эти вопросы.

Говорите ребенку о своих чувствах

Не менее важно делиться с ребенком своими чувствами. Между людьми не может быть настоящей близости, если один из них не до конца откровенен.

Это не значит, что стоит ребенку показывать и рассказывать все ссоры, которые происходят между родителями.

Для того, чтобы ваша искренность не имела формы упрека, используйте "Я-сообщения". Так вы сможете выразить свои негативные эмоции в неконфликтной форме. "Я-сообщение" дает возможность детям ближе узнать нас, родителей.

Мы носим маску "воспитателя" и боимся ее хотя бы на мгновение снять. Порой дети очень удивляются, когда узнают, что мама и папа могут вообще что-то чувствовать! Это производит на них очень сильное впечатление,

– замечает Юлия Гиппенрейтер.