Как в 3-летнем возрасте мальчик самостоятельно может приготовить ужин себе и семье: видео

Мама, которую зовут Лаура, на своей странице в социальной сети TikTok рассказала, что научила сына готовить в возрасте 14 месяцев. Сейчас, когда мальчику уже 3 года, он может приготовить ужин себе и своей семье.

Когда сын понял как делать простые вещи, например, наливать воду в миску, мама начала учить его готовить.

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Все начиналось с легких задач для малыша: смешивал ингредиенты, смазывал кастрюлю маслом, очищал кукурузу. Постепенно мальчик начал сам готовить блюда, которые можно было сделать без использования плиты.

После этого с большой осторожностью женщина стала учить ребенка готовить на плите. Для безопасности сына, в начале мальчик тренировался, не включая огня.

Прежде чем он прикоснулся к плите, я убедилась, что сын понимает опасность, которую она несет. Мы также тестировали его навыки с выключенной плитой. Я убедилась, что он знает, что сковородку нужно брать только за ручку. Если он касался ее самой, я его поправляла,

– вспомнила Лаура.

Потом мама начала включать плитку, она использовала самый слабый огонь и всегда очень внимательно наблюдала за сыном. Поэтому, по ее словам, ребенок был в безопасности.

Под видео молодой мамы, где ее сын готовит, было множество комментариев. Некоторые пользователи были возмущены тем, что такой маленький ребенок готовит самостоятельно: "И сколько раз он обжегся, пока готовил все это?", "В таком возрасте нужно играть, а не готовить", "Слишком опасно. Можно и не уследить".

Позже Лора отреагировала на критику, написав: "Это полностью его желание. Он видит, что я готовлю есть и просит помочь. Я говорю ему "да". Я никогда не заставляю его ничего делать".

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Однако были люди, которые восхищались действиями мамы и сына: "Готовка – это отличное занятие для развития когнитивных способностей! Всем только бы осуждать", "Мне кажется, это развлечение гораздо круче, чем игрушки и мультики", "Вы молодец! Видно, что ребенку это очень нравится ".

Смотрите видео: как мальчик помогает маме готовить еду