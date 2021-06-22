Як у 3-річному віці хлопчик самостійно може приготувати вечерю собі та сім'ї: відео

Мама, яку звати Лаура, на своїй сторінці у соціальній мережі TikTok розповіла, що навчила сина готувати у віці 14 місяців. Зараз, коли хлопчику вже 3 роки, він може приготувати вечерю собі та своїй сім'ї.

Коли син зрозумів як робити найпростіші речі, наприклад, наливати воду в миску, мама почала вчити його готувати.

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Усе починалося з легких завдань для малюка: змішував інгредієнти, змащував каструлю маслом, очищав кукурудзу. Поступово хлопчик почав сам готувати страви, які можна було зробити без використання плити.

Після цього з великою обережністю жінка стала вчити дитину готувати на плиті. Задля безпеки сина, на початку хлопчик тренувався, не вмикаючи вогню.

Перш ніж він доторкнувся до плити, я переконалася, що син розуміє небезпеку, яку вона несе. Ми також тестували його навички з виключеною плитою. Я переконалася, що він знає, що сковорідку потрібно брати тільки за ручку. Якщо він торкався її самої, я його поправляла,

– пригадала Лаура.

Потім мама почала вмикати плитку, вона використовувала найслабший вогонь і завжди дуже уважно спостерігала за сином. Тому, за її словами, дитина була в безпеці.

Під відео молодої мами, де її син готує, було безліч коментарів. Деякі користувачі були обурені тим, що така маленька дитина готує самостійно: "І скільки разів він обпікся, поки готував усе це?", "В такому віці потрібно грати, а не готувати", "Надто небезпечно. Можна і не встежити".

Пізніше Лора відреагувала на критику, написавши: "Це цілком його бажання. Він бачить, що я готую їсти та просить допомогти. Я кажу йому "так". Я ніколи не змушую його нічого робити".

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Проте були люди, які захоплювалися діями мами та сина: "Готування – це чудове заняття для розвитку когнітивних здібностей! Всім аби засуджувати", "Мені здається, ця розвага набагато крутіша, ніж іграшки та мультики", "Ви молодець! Видно, що дитині це дуже подобається".

Дивіться відео: як хлопчик допомагає мамі готувати їсти