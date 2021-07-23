Вчить голитися та міняти шини: американець створює відео для дітей, які ростуть без батька
Джерело:YouTube Dad, how do I?
Американець Роберт Кенні створив Youtube-канал, який назвав"Dad, how do I?". Він призначений для дітей, які ростуть без тата.
У своїх відео Роберт розкриває теми, які найчастіше дітям пояснює саме батько. Наприклад, вчить голитися, гладити, зав'язувати краватку, лагодити туалет і міняти шини.
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Мати пила, а батько відмовився виховувати дітей, коли Роберт ще був маленьким. Тому хлопчику довелося всьому вчитися самостійно.
Під час карантину через пандемію COVID-19 у чоловіка з'явився час допомогти дітям, які ростуть в неповних сім'ях. Для цього він створив канал на Youtube.
Тільки за перший місяць на його сторінку підписалися близько 1,6 мільйона користувачів. Для Роберта це було цілковитою несподіванкою.
Дивіться відео з каналу "Dad, how do I?: