Прудконогий дідусь знімає кумедні відео та збирає мільйони переглядів у тіктоці

Життя на пенсії переважно має спокійний та розмірений темп, але тільки не для дідуся Френка. У свої 75 років він танцює, співає та жартує на камеру і ділиться цими кумедними відеороликами у тіктоці.

Його віддані фанати, яких дідусь Френк уже назбирав понад 6 мільйонів, шаленіють від його гумору та неймовірної харизми.

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Зі звичайного пенсіонера у популярного тіктокера

Дідусь Френк з Великої Британії жив звичним життям пенсіонера і, напевно, робив би це досі, якби у 2019 році не вирішив створити профіль у тіктоці. У листопаді він виклав своє перше відео, долучившись до вірусного танцювального челенджу "hit the woah" – зроби вау.

Цей ролик відразу захопив увагу користувачів відеоплатформи, які були в захваті від прудконогого дідуся. З кожним днем коментарів та вподобайок ставало дедалі більше і це надихнуло Френка зробити ще одне відео вже через тиждень.

Цього разу дідусь виконав пісню Ашера, використовуючи дверцята своєї духовки. За два роки відео переглянули понад 3,4 мільйона разів.

Менш ніж через рік тіктокер опублікував своє найпопулярніше на сьогодні відео, яке за 6 місяців зібрало понад 22 мільйони переглядів, 2 мільйони реакцій та 136 тисяч коментарів.

"Що ти знаєш про кохання", – співає виконавець Pop Smoke, а дідусь тим часом малює руками повітряне серце, кумедно вихиляється та підстрибує, мов зайчик.

Кумедні відео Френка

Зараз популярний дідусь у своїх відео розповідає про свою дружину, онуків та любов до печива.

Також Френк створює віртуальні танцювальні колаборації з іншими зірками тіктоку. В одному з відео він нібито затанцював в парі з Ноа Беком, сподіваючись, що той зробить те саме. Через кілька днів потому Бек таки відзняв свій дует з Френком. Дідусь був на сьомому небі від щастя.