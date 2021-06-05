Прудконогий дідусь знімає кумедні відео та збирає мільйони переглядів у тіктоці

5 червня 2021 , 04:40
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Тікток Дідуся Френка

Життя на пенсії переважно має спокійний та розмірений темп, але тільки не для дідуся Френка. У свої 75 років він танцює, співає та жартує на камеру і ділиться цими кумедними відеороликами у тіктоці.

Його віддані фанати, яких дідусь Френк уже назбирав понад 6 мільйонів, шаленіють від його гумору та неймовірної харизми.

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Зі звичайного пенсіонера у популярного тіктокера

Дідусь Френк з Великої Британії жив звичним життям пенсіонера і, напевно, робив би це досі, якби у 2019 році не вирішив створити профіль у тіктоці. У листопаді він виклав своє перше відео, долучившись до вірусного танцювального челенджу "hit the woah" – зроби вау.

grandadfrankk

just abit late to the trend fyp foryourpage grandad

original sound - Grandad Frank

 

Цей ролик відразу захопив увагу користувачів відеоплатформи, які були в захваті від прудконогого дідуся. З кожним днем коментарів та вподобайок ставало дедалі більше і це надихнуло Френка зробити ще одне відео вже через тиждень.

Цього разу дідусь виконав пісню Ашера, використовуючи дверцята своєї духовки. За два роки відео переглянули понад 3,4 мільйона разів.

grandadfrankk

yeah yeah YEAH fyp foryourpage grandad dancechallenge

original sound - katiwolf712

 

Менш ніж через рік тіктокер опублікував своє найпопулярніше на сьогодні відео, яке за 6 місяців зібрало понад 22 мільйони переглядів, 2 мільйони реакцій та 136 тисяч коментарів.

"Що ти знаєш про кохання", – співає виконавець Pop Smoke, а дідусь тим часом малює руками повітряне серце, кумедно вихиляється та підстрибує, мов зайчик.

grandadfrankk

Can we try and get noahbeck to duet this taghim fyp grandad foryou howdidido noahbeck

What You Know Bout Love - Pop Smoke

 

Кумедні відео Френка

Зараз популярний дідусь у своїх відео розповідає про свою дружину, онуків та любов до печива.

grandadfrankk

She’s my angel celestemusicofficial fyp foryou grandad hearmyvoice

Hear My Voice - Celeste

 

grandadfrankk

Wait for it fyp foryou vhstape grandad

Hi watermelon sugar - Alisa

 

Також Френк створює віртуальні танцювальні колаборації з іншими зірками тіктоку. В одному з відео він нібито затанцював в парі з Ноа Беком, сподіваючись, що той зробить те саме. Через кілька днів потому Бек таки відзняв свій дует з Френком. Дідусь був на сьомому небі від щастя.

grandadfrankk

duet with noahbeck You guys made this possible!! Thank you everyone who tagged him and thank you Noah fyp grandad foryou thankyou noahbeck

What You Know Bout Love - Pop Smoke

 

grandadfrankk

duet with blakegray He said someone duet him to do it better. Do you think I did fyp foryou cottoneyedjoe doitbetter

Cotton Eyed Joe - The Hit Crew

 

Автор: Іванна Кутнів