Професор поставив ліжечко в лабораторію для студентки з дитиною: фото

Професор Трой Літтлетон купив дитяче ліжечко для своєї аспірантки з дитиною. Твіт з відповідним фото в лічені години зібрав понад 118 тисяч уподобань, а в коментарях люди дякували чоловіку за співчуття та розуміння.

Трой Літтлетон, який є професором кафедри неврології в Массачусетському технологічному інституті, опублікував у твітер допис, який швидко став популярним. Чоловік показав фото дитячого ліжечка, яке він купив для доньки своєї аспірантки – Карен Каннінгем.

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"Моя улюблена покупка нового обладнання для лабораторії – ліжечко для подорожей. Воно повинно бути в моєму офісі, щоб моя аспірантка могла привозити свою 9-місячну дівчинку, коли це буде потрібно. Також я можу пограти з нею, поки її мама виконує певну роботу", – написав Трой Літтлетон.

Чоловік пояснив, що до пандемії COVID-19 на кафедрі завжди влаштовували невеликі вечірки з привітаннями майбутніх батьків. Через коронавірусні обмеження цю традицію перервали, тому дитяче ліжечко – подарунок від лабораторії.

За словами професора Літтлетона, йому зрозумілі труднощі молодих батьків. Особливо тих, кому доводиться одночасно і вчитися, і виховувати маленьких дітей. Будь-яка допомога в цьому випадку не буде зайвою.



Професор Літтлетон зі студенткою / Фото CNN

Сама молода мама Карен Каннінгем розповіла, що за її донькою Кейті переважно доглядає чоловік. Проте іноді, коли йому потрібно терміново піти з дому, дівчині доводиться брати дівчинку з собою в лабораторію, де вона буває по 6 – 8 годин. Восени Кейті піде до дитячого садочку, а до того моменту мама змушена час від часу брати її із собою в інститут.

Подарунок професора Літтлетона допоможе їй "розвантажити руки та зосередитися на ділі", а Кейті в цей час зможе пограти та навіть поспати, не відволікаючи маму від навчання. Карен дуже вдячна своєму керівнику та всієї кафедрі за підтримку й добре ставлення до студенток, що стали мамами.

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"Я б хотів, щоб люди змогли побачити справжнього героя тут. Це мама-аспірантка, а не я. Вона дивовижна, адже робить все, що від неї залежить, разом з донькою. При цьому ще й продовжує дослідження своїх дипломних проєктів", – прокоментував професор Літтлетон численні схвальні коментарі людей у твітер. Крім того, він додав, що радий такому розповсюдженню його повідомлення. Адже цю проблему потрібно розв'язувати, як в наукових колах, так і на широкому рівні.