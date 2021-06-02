Про що обов'язково потрібно поговорити на першому побаченні: 7 питань

На першому побаченні завжди є певна незручність між людьми. І це нормально, адже двоє людей намагаються краще пізнати одне одного. Які є нешкідливі питання для зустрічі – читайте у матеріалі.

Як любиш подорожувати?

Так, зараз у світі пандемія COVID-19 й питання не на часі, проте ніщо не заважає обговорити це. Нікому явно не сподобається, якщо через рік з'ясується, що партнер планує співати в горах біля багаття, а не засмагати на курорті.

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Або можливо хтось з вас зовсім не розуміє цього захоплення подорожами. Тоді варто попередити, що після зняття коронавірусних обмежень твої маршрути особливо не зміняться. При цьому варто переконатися, що людина ставиться до цього з розумінням.

Як любиш відзначати свята?

По-перше, це питання допоможе визначити, хто перед тобою: інтроверт або екстраверт. По-друге, одразу можна буде зрозуміти чи віддає перевагу вечіркам з друзями, чи сімейним застіллям.



Сімейне святкування / Фото Rockpool

Також дізнаєшся, як би людина хотіла відсвяткувати свій наступний день народження. В такому випадку згодом не доведеться втілювати власні ідеї під час організування свята, коли настане час.

Чи вмієш готувати?

Якщо побачення призначено в кав'ярні або ресторані, це питання можна поставити на початку зустрічі, коли ви тільки зробили замовлення і як раз потрібно зайняти час очікування. Крім цього, це шанс дізнатися, що візаві любить. Проте варто розповісти й про свої кулінарні таланти чи їх відсутність – це одразу дасть зрозуміти як людина до цього ставиться.

Наприклад, хлопець може бачити свою дівчину домогосподаркою і не сприймає кар'єрні амбіції партнерки. Якщо у вас такі різні погляди майбутнього, тоді навряд чи з таких стосунків щось може вийти.

Якби міг за пів години навчитися чому завгодно, що б це було?

Це допоможе почути про захоплення людини у вільний час. Або можливо вона розповість, що не хоче витрачати на навчання більше, ніж пів години. Тоді варто дізнатися чому: лінь чи брак цілеспрямованості.



Перше побачення / Фото Best Life

Також можна уточнити, чи є бажання, аби це вміння стало роботою. Тоді можна плавно перейти до розмови про останню посаду: чим займається, чи мріє про підвищення, чи командний гравець. Можливо людина зовсім незадоволена роботою, проте не змінює її через нерішучість, відсутність віри в себе або тому що не знає, чого хоче.

Чи вірить в дружбу між чоловіком і жінкою?

Наприклад, у дівчини є багато друзів-чоловіків, тому це чудова можливість дізнатися, як він буде ставитися до вашого спілкування і посиденьок за кавою. А також, чи є у нього подруги та як часто він проводить з ними час.

Яку найкращу пораду можеш дати щодо стосунків?

Для людини це можливість продемонструвати свій мудрий погляд на життя. Проте варто розуміти, що ця порада не впала на неї, а виникла через певний життєвий досвід. Ставлячи під час цієї теми запитання, можна дізнатися, які ситуації у відносинах привели до таких висновків і чи застосовує свою пораду на практиці. Це ті ж самі стандартні питання про колишні стосунки, проте тактовніші. Проте важливо пам'ятати, що не варто проявляти зайву цікавість та треба поважати чужі кордони.

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Коли востаннє був на концерті чи в кіно?

Питання підійде для фінальної частини побачення, особливо якщо ненароком побачили якусь афішу. Це шанс порівняти ваші смаки в кіно або в музиці. Також можна дізнатися, як людина відпочиває вдома після робочого дня.