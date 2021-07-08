Правила, які треба порушувати: 3 помилкові стереотипи щодо стосунків
Джерело:Cosmo
Щоб зберегти стосунки, не потрібно прислуховуватися до різноманітних стереотипних порад. Чого варто уникати – читайте в матеріалі.
Домашні обов'язки
Інколи партнери одразу домовляються, хто якими справами займатиметься вдома. Проте трапляються випадки, коли через роботу чи іншої зайнятість, вони не так часто бувають вдома, тому в питанні побуту особливо нічого ділити.
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Проте тоді закоханим варто домовитися, що розподіляти "ролі" вони будуть безпосередньо під час кожного процесу.
Прибирання вдома / Фото Westend61
Забезпечити комфорт партнеру
Не можна жити в постійно стресі, аби забезпечити комфортне життя комусь іншому. Тобто не потрібно підлаштовуватися під людину чи задля когось змінюватися. Або компроміс, або навіщо такі відносини.
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Обов'язково – весілля
Ніхто, крім двох закоханих, не має вирішувати, чи потрібне весілля. Проте це ж стосується багатьох інших питань: заводити собаку, купувати квартиру чи народжувати дітей.