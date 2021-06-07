"Диван для чату" та порушення правил: які правила виховання у принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Принц Вільям та Кейт Міддлтон знають, що є чудові методи, які допомагають їм виховувати слухняних і щасливих дітей, не завдаючи ніякого дискомфорту. Що їм допомагає – читайте у матеріалі.

Для серйозних розмов використовують "диван для чату"

Принц Вільям та Кейт Міддлтон знайшли альтернативу методу "стілець для тайм-ауту". Для цього дитина разом з батьками сідає на спеціальному дивані, де розмірковує, що зробила неправильно та як це можна виправити.

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Від королівської сім'ї ніхто не чув ніяких криків до дітей. Малюкам все спокійно пояснюють та обговорюються всі можливі наслідки. Крики заборонені, тому якщо хтось із дітей вирішить підвищити голос, його негайно виведуть із кімнати.

Використовують кодові слова

Деякі батьки можуть одразу вимагати від своїх дітей, щоб ті виправили свою поведінку. Однак це не те, що робить Кейт Міддлтон. Натомість вона каже: "Давай зробимо перерву", а потім заспокоює своїх дітей за допомогою книг чи загадок. Як тільки діти чують це кодове слово, вони миттєво перемикаються в режим гарної поведінки або розуміють, що будуть сидіти на "дивані для чату".

Підкреслюють важливість дотиків

Експерт з питань виховання, доктор Ребекка Шико, повідомила, що Кейт використовує фізичне спілкування, щоб уникнути дитячої істерики. Вона вважає, що обійми важливі й це вона постійно говорить своїм дітям.



Важливість обіймів / Фото The New Daily

Ще одна річ, яку робить герцогиня, торкається голови дітей, коли вони погано поводяться. Здається, це працює досить добре, завдяки цьому була зупинена істерика принца Джорджа на весіллі Піппи Міддлтон у 2017 році.

Розмовляють з дітьми на рівні очей

Для Вільяма та Кейт це спосіб продемонструвати дітям, що вони для них важливі. Крім того, це допомагає малюкам зрозуміти, що те, що батьки скажуть, є серйозним і на це слід звертати увагу. Експерти називають це активним слуханням, коли очі співрозмовника на одному рівні. Цей трюк не тільки ефективний у вихованні дітей, але й добре допомагає на ділових зустрічах.



Розмовляють з дітьми на рівні очей / Фото Shutterstock

Це нормально, іноді порушувати правила

Може здатися, що королівські діти мають неймовірно суворе виховання, це не зовсім так. Кейт і Вільям розуміють, що дітям потрібно бути дітьми, тому випадкові капризи не велика проблема. Вільям і Кейт часто порушують старомодні правила і запроваджують нові методи виховання.

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Їх діти носять речі одне одного

Королівські діти носять не тільки одяг від відомих дизайнерів. Як і більшість людей, вони одягають речі своїх старших братів і сестер. Наприклад, принц Джордж був помічений в одязі, що колись носив принц Вільям.

Будьте спокійні

Кейт Міддлтон – ідеальний баланс веселощів та авторитету. За зачиненими дверима вона просто звичайна мама. Вона носить зручні спортивні штани та зав'язує волосся у хвіст. Вона впевнена в собі мати, яка розуміє, що діти часом можуть вийти з-під контролю.