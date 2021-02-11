Посваритися, але не розійтися: як правильно розв'язувати конфлікти у парах

У багатьох стосунках бувають сварки, скандали та конфлікти. Вони можуть бути, як побутові та дуже рідкісні, так і масштабні ледь не щодня. Дуже часто це не кінець стосунків, а допомога для кращого розуміння та прийняття партнера. Як пройти через це та не розлучитися – читайте у матеріалі.

Не сваріться на ніч

Складно з самого ранку бути в гарному настрої, якщо вночі заснули з образою і невирішеним конфліктом. Навчіться переносити свої з'ясування стосунків на потім. Наприклад, можна ставити сварку "на паузу", а коли обидва "охолонете", то можна розпочинати обговорення.

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Жартуйте

Жартувати завжди доречно, якщо це в міру. Крім цього, під час будь-якої "війни" він може відіграти роль "білого прапора" і звести конфлікт нанівець. Гумор чудово знімає напругу. Навіть найчерствіша людина, стане м'якою, адже не зможе втримати посмішки й припинить злитися.

Торкайтеся одне одного

Висловлюючи свою думку чи слухаючи його, доторкніться, наприклад, візьміть за руку, обійміть. Це буде нелегко, особливо, якщо злість та образа дуже велика. Проте такі дії зможуть розтопити, навіть гігантський льодовик.



Торкайтеся / Фото ParentMap

Не йдіть, не помирившись

Втеча тільки додасть проблем у стосунки. Залишайтеся в одному приміщенні, навіть якщо в думках вже куплений квиток в інший кінець земної півкулі. Уникнення втечі продемонструє, що не хочеш втрачати партнера.

Не кричіть

Пам'ятайте, що в будь-якій ситуації винні обидва. Тому будьте розумними, не "тягніть ковдру на себе". Намагайтеся почути одне одного та говорити, не ображаючи. Рано чи пізно ви помиритеся, а образливі слова, які були сказані зопалу, залишаться в пам'яті назавжди, руйнуючи стосунки зсередини.

Не пригадуйте старі образи

Це нічого не вирішить, а тільки додасть проблем у стосунки. Сварячись, концентруйтеся на одній проблемі за раз.



Не пригадуйте старі образи / Фото GangBeauty

Робіть перерви

Якщо відчуваєте, що вже на межі, то краще зупиніться. Візьми перерву на 5 – 10 хвилин, наприклад, підіть в іншу кімнату та заспокойтеся. Можливо, що така коротка перерва дозволить переосмислити конфлікт або нарешті побачити рішення.

Не говоріть про розлучення або про розрив стосунків

Перед тим, як сказати чи зробити щось, подумайте, чи дійсно цього хочете. Такі гучні фрази, як розлучення, краще добре обдумувати.

Обговорюйте сварки тільки з тим, з ким посварилися

Не біжіть за порадою до "третьої сторони", тому варто забути про друзів чи маму. Є тільки двоє закоханих. Подумай: ви помиритеся, сварка залишиться в минулому, а ось думка друзів чи батьків про партнера буде зіпсута.

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У будь-яких конфліктів є і хороша сторона. Вони демонструють, що партнерові не байдуже. Наявність сварок демонструє спроби достукатися, зрозуміти й почути . Таким малоприємним методом, двоє людей говорять про свої почуття, думки, переживання і страхи. Головне – навчитися чути й розуміти.