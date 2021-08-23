Понад 23 роки чоловік доглядає за зачіскою дружини: навіщо батько навчав цього сина
Джерело:інстаграм themotivatfamily
Дівчина опублікувала відео, яке одразу викликало активне обговорення в соціальних мережах. Чому на записі батько вчив сина причісувати мамі волосся – читайте у матеріалі.
Сім'я активно веде сторінки у соціальних мережах, де розповідають про свої цінності та правила.
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В одному з відео, яке розмістила донька подружжя, було видно, що батько вчить старшого сина причісувати мамине волосся.
Дівчина прокоментувала, що тато доглядає за маминою зачіскою з того моменту, як вони одружилися 23 роки тому.
Може бути, що одного разу мій брат буде піклуватися про свою другу половинку так само,
– додала дівчина.
Людей у коментарях під роликом найбільше цікавило, навіщо потрібно причісувати волосся саме таким чином. Виявилося, що цей метод допомагає підняти зачіску та додати їй об'єму.
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Дивіться відео: як батько вчить сина