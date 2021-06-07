Зістригти волосся та заплатити за весільну сукню: що найдивніше просили наречені у своїх дружок

Часто під час приготувань до весілля чи вже на самій церемонії у наречених можуть виникати нестандартні та дивні прохання до своїх подружок. Що найбільш шокуюче чули дружки – читайте у матеріалі.

Попросили коротко підстригти волосся, а також засоромили за те, що вона не могла дозволити собі дівич-вечір

"Моя сестра намагалася переконати мене підстригти волосся в стилі піксі (моє було за стегна). А потім погрожувала вигнати мене з весілля, якщо я не дам їй 500 доларів на дівич-вечір. Я навчалася в коледжі та намагалася оплатити оренду. Для мене 500 доларів – це була оренда житла на місяць. Після цього я не була у весільній групі", – пригадала подружка нареченої.

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Наказали скоротити сімейні канікули заради дівич-вечора

Ще одна наречена попросила подружку скоротити сімейну відпустку в Діснейленді. Відомо, що у жінки 2 маленьких дітей, яких вона мала покинути задля дівич-вечора, який "не може бути у будь-який інший вихідний". Хоч до весілля було ще понад рік. Подружка нареченої зазначила, що через "відсутність ентузіазму" була зіпсована 8-річна дружба.

Фінансування дівич-вечора

"Наречена очікувала, що ми будемо фінансувати її дівич-вечір та організуємо їй з нареченим приватну кімнату. Вона також хотіла, щоб ми заплатили за екскурсію, яка мала відбуватися під час її медового місяця та зробили свій внесок у весілля. Я відмовилася", – розповіла подружка нареченої.



Просили оплатити дівич-вечір / Фото Taz Greer Events

Попросили взяти фінансову позику для нареченої

Наречена, приблизно за 3 тижні до весілля надіслала дружці електронною поштою прохання, щоб та підписала позику в 5 тисяч доларів. Дівчина обурилася, адже навіть не попросила це наживо.

Подружку нареченої попросили відмовитись від окулярів

"Мене попросили не одягати окуляри у день весілля. У мене жахливий зір і контактні лінзи дратують очі, тому я цілий день спотикалася об речі, врізалася в людей і примружувалася, щоб спробувати побачити церемонію. Наречена потім попросила мене, щоб я перестала "примружуватися", бо це відвертає увагу людей від неї та нареченого", – заявила дівчина.

Попросили пофарбувати волосся, щоб більше була схожа на члена сім'ї нареченої

Ще одна дівчина пригадала, що наречена попросила її пофарбувати волосся. Усе через те, що вся її сім'я білява та блакитноока. Наречена не хотіла, щоб хтось думав, що вона запросила у дружки не когось з родини. Коли ж дівчина відмовилася малювати волосся, їй запропонували одягнути перуку. Проте наречена все ж опинилася з двома брюнетками серед дружок, адже її сестра пофарбувалася, нічого не знаючи про правило кольору волосся.



Просили змінити колір волосся / Фото SouthBound Bride

Попросили змінити всю свою зовнішність

"Моя подруга дитинства попросила мене бути на її весіллі тільки, якщо я пофарбую волосся в коричневий колір, почну засмагати й одягну кольорові контактні лінзи. Вона сказала, що моє руде волосся буде відвертати увагу гостей, моя шкіра зіллється з блідо-рожевою сукнею, а також вона хотіла бути єдиною з блакитними очима. Коли я сказала їй ні, вона не могла зрозуміти, чому я не зроблю таких дрібниць в її особливий день. Потім 2 тижні вона засипала мене повідомленнями зі звинуваченнями, що я зіпсувала весілля. Я заблокувала її після цього", – пригадала подружка нареченої.

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Просили за все заплатити

"Мене попросили бути дружкою і я ввічливо відмовилася, тому що наречена хотіла, щоб три її подружки фінансували дівич-вечір у дорогому пляжному містечку, а також частково заплатили за її весільну сукню і за наші. При цьому я не була її близькою родиною", – зазначила дівчина.