Перше побачення: які ознаки вказують на те, що партнер обманює

На побаченні потрібно бути максимально уважними та спостерігати, чи не обманює партнер. Є 3 головних ознаки, які допоможуть зрозуміти, на що варто звертати увагу.

• Довго не погоджувався зустрітися або дуже швидко хотів, щоб вона відбулася

Звичайно, все залежить від конкретної людини, її темпераменту та життєвого досвіду. Проте, якщо на побачення хлопець кличе надто наполегливо або занадто довго відмовляється від нього, мають з'явитися підозри, чому так себе поводить.

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У першому випадку, можливо, він розраховує тільки на секс, у другому – щось приховує. В обох ситуаціях потрібно бути максимально концентрованим та обов'язково запитати хлопця вже на побаченні, чому він так реагував на пропозицію зустрітися. Його реакція і міміка багато прояснить. Хоча, можливо, все стане зрозуміло ще до зустрічі.

• Поведінка не відповідає образу

Наприклад, під час листування хлопець розповідав про свої захоплення, проте на побаченні видається, що він насправді не дуже в цьому обізнаний або його поведінка суперечить тому, як він себе позиціював.

Побачення / Фото Best Life

Він міг наживо продемонструвати свої знання, розповісти цікаві історії або запропонувати спробувати щось незвичайне, проте так цього й не зробив.

• Розповідає, що у нього чудове життя

Не може бути все барвисто. Отже, чоловік може сказати, що або дуже втомлюється, або мало спить, або часто приймає вітаміни. Або взагалі жахливо виснажений і мріє вирощувати помідори під Одесою, а не ось це все.

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Навіть це звучить правдоподібніше, ніж розповідь, що його життя – це успішний успіх, про який мріють мільйони.