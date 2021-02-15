Різке падіння зареєстрованих шлюбів в Україні: на скільки зменшилися цифри

В Україні за останні 30 років зменшилася кількість шлюбів у 3 рази. Відповідні дані отримали, проаналізувавши статистику з 1991 року по 2020 рік.

Відомо, що у 1991 році офіційно було зареєстровано 493 тисячі шлюбів, а у 2020 році тільки 167,9 тисячі.

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Кількість одружень за останній рік зменшилася на 29%. На це могла вплинути й пандемія COVID-19, адже у 2019 році шлюб взяли майже на третину більше пар, ніж у 2020 році.



Статистика кількості одружень / Фото Опендатабот

Одночасно щороку зменшується й кількість розлучень. Проте це відбувається не з такою великою швидкістю, як кількість шлюбів. У 1991 році розлучилися 200 810 пар, а у 2020 році ця цифра сягнула позначки — 119 253.



Дані щодо розлучень / Фото Опендатабот

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Пари можуть розлучитися, через РАЦС у тому випадку, якщо вони не мають дітей та взаємних претензій щодо майна. Крім цього, є ще варіант через суд. Зазвичай, більша кількість розлучень відбувається через суд — близько 70%.