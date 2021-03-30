З народження в лікарні: чоловік удочерив дівчинку, яка понад рік жила серед медиків

Пабло Фраккія – аргентинець, який надавав допомогу постраждалим під час стихійних лих і різних криз. Проте чоловік вирішив зупинитися та втілити свою мрію – стати батьком.

Пабло працював соціальним працівником у Буенос-Айресі, був волонтером "Червоного

Хреста", а також активістом ЛГБТ. Проте весь час чоловік мріяв стати батьком.

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"Я завжди мріяв стати татом. Уявляв, як буду грати з дітьми в парку. Проте представникам ЛГБТ важко ставати батьками. Тому я ледь не відмовився від своєї мрії", – розповів Пабло.

Почавши співпрацювати з Федерацією ЛГБТ в Аргентині та долучившись до боротьби за права людини щодо встановлення рівності у шлюбі, він помітив спалах надії. Зміна шлюбної політики означала, що він міг повільно пробуджувати мрію завести дитину.

У 2017 році залишивши страх позаду, Пабло заповнив необхідні документи та розпочав процес усиновлення. Тільки у жовтні 2019 року чоловікові подзвонили та повідомили, що в лікарні вже понад рік живе маленька дівчинка Мія, якій на той момент був 1 рік та 10 місяців. Вона пережила багато операцій, тому що серйозно хворіла. Її біологічні батьки не можуть про неї подбати.

Крім Пабло на удочеріння дівчинки претендували ще 4 гетеросексуальні пари. Проте чоловік вирішив не здаватися та пішов на співбесіду. Він дуже нервував, проте саме йому дозволили стати прийомним батьком крихітки Мії.

Ми з Мією полюбили одне одного з першого погляду. Коли я вперше побачив її, вона не могла ні ходити, ні говорити. Я дізнався, що вона мало не померла під час операції та пройшла через стільки труднощів, що навіть для дорослого було б багато,

– пригадав Пабло.

"Якщо мені доведеться використати два слова для опису Мії, це буде "стійкість" і "сила". Ця дівчина вижила, попри усі проблеми зі здоров'ям. З багатьма проблемами вона зіткнулася наодинці лише у місячному віці. Зараз вона на 100% здорова дитина, як усі", – додав Пабло.

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Чоловік досі пам'ятає, як йому сказали, що він буде дуже хорошим батьком для Мії. Тепер соціальний працівник намагається зробити все, щоб дівчинка відчувала себе щасливою.