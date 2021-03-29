Отримали листи з Гоґвортсу та чекали на персональне таксі: як батьки розіграли доньок

Кріс Кайзер, який є батьком 2 доньок, у Тікток виклав ролик розіграшу над дівчатами. Вони вже давно передивилися усі частини фільму про "Гаррі Поттера" і є фанатами цієї чарівної історії. Дівчатка все ще вірять, що можуть потрапити на навчання в школу магії – Гоґвортс.

Батько вирішив скористатися дитячою наївністю доньок та підмовив дружину розіграти їх. Для цього чоловік написав дівчатам листи-запрошення зі школи чаклунства.

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Далі з ролика, який активно шириться соціальними мережами, зрозуміло, що дівчатка чекали персональне таксі. Мабуть, в листах потенційних учениць не просили особисто прибути на платформу "Дев'ять і три чверті". Крім цього, замість валіз вони мали з собою улюблених тварин.

Коли дівчата помітили, що тато їх знімає, вони нічого не запідозрили. Доньки посміхалися та продовжували чекати, коли їх заберуть до Гоґвортсу.



Доньки Кріса / Скриншот з відео

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Користувачі Тікток, які переглянули відео, сумно засудили дії батьків. Вони вважають, що так мама та тато руйнують дитячі мрії. А деякі зізналися, що все ще сподіваються одного дня стати магами, хоча вони вже давно не діти.