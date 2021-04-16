Особливості японського виховання: важливі принципи, які мають використовувати батьки

Один із засновників корпорації Sony, японець Ібука Масару, захопився дитячою психологією і педагогікою. Тому він створив унікальну методику раннього розвитку дітей "Після трьох уже пізно". Саме до цього віку у дитини формується 85% усіх нейронних зв’язків у головному мозку.

Часто батьки тільки у віці 3 років починають займатися вихованням дитини. Ібуки Масару вважає, що це занадто пізно.

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• Не бійтеся спілкуватися з дитиною мовою дорослого

З дитиною потрібно розмовляти ще з пелюшок та не обмежуватися тільки вигуками "агу".



Говоріть з дитиною / Фото Mom.com

На думку Ібука Масару, спілкуватися з немовлям потрібно кожного дня, як з дорослим, – це може дати несподіваний результат. Він запропонував обговорювати різні теми: спорт, кулінарію, подорожі, автомобілі, все що цікавить батьків та дитину.

Так Масару розповів історію про хлопчика, який у 3 роки знав усі моделі машин та умів розрізняти їх за формою.

Японські психологи стверджують, що дорослі критерії складності інформації для розвитку дитини не важливі, тому що новонароджене немовля готове сприймати будь-яку інформацію.

• Розвивайте уяву

Усі діти люблять фантазувати та наділяти звичайні предмети надзвичайними якостями. Варто дозволити дітям жити у своєму уявному світі, не втручатися з коментарями що так не буває.

• Важливий емоційний розвиток

Діти також виражають емоції, як і усі дорослі. Вони можуть бути не тільки позитивними, а й такими, які можуть не подобатися: роздратованість, злість, обурення. До цього потрібно ставитися спокійн та не ігнорувати дитину.

Наприклад, можна частіше брати її на руки, адже тактильний контакт дуже важливий у ранньому розвитку. Хвалити за досягнення, заохочувати зацікавлення дитини. А також розширювати коло спілкування, щоб малюк міг пізнавати емоційний світ інших людей.

• Менше іграшок

Чим менше у дитини іграшок, тим краще. Ібука Масару вважає, що дитині достатньо 1 – 2 іграшки, які можна змінювати кожного дня. Таке обмеження заохочує дитину включити уяву і концентрувати увагу на чомусь одному

Менше іграшок / Фото The Pragmatic Parent

• Творчість

"Якомога раніше дайте дитині олівець і чистий листок. Нехай вона намалює кілька кривих ліній, і швидше за все потім порве папір. Для вас це каракулі, а для дитини можливість самовиразитися і творити", – повідомив Ібука Масару.

Терпіння, самоорганізація, відчуття прекрасного, хороший смак та розвиток лідерських якостей – все це дає творчість.

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Батьки можуть малювати з дитиною, слухати різну музику, читати поезію, переглядати каталоги живопису, фотографій. Усе це виховує гармонійну особистість.