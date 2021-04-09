Особливості виховання дітей у Нідерландах: 10 стратегій батьків

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Мама, яка переїхала в Нідерланди та виховує там з чоловіком дитину, розповіла що найбільше її здивувало у тамтешньому підході до виховання. Який стиль ставлення до дітей притаманний батькам у Нідерландах – читайте у матеріалі.
У Нідерландах немає суворих заборон для годуючих мам. У перші місяці після народження малюка їм не рекомендують їсти капусту, цибулю, гострі спеції і вживати алкоголь – все інше можна.
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Застуда — це не хвороба. Наприклад, якщо у дитини болить горло, дають попити ромашкового чаю. До лікаря звертаються у випадку, якщо температура тримається понад 3 дні. Потрібно зміцнювати імунітет, а не розширювати асортимент домашньої аптечки — така філософія місцевих матусь.
Кричати на дитину чи підняти на неї руку — це щось фантастичне. Батьки ніколи не б'ють, не принижують дітей, не порівнюють їх з іншими, а все вирішують словами.
Тут кажуть, що крик або фізичне насильство — це від слабкості, безпорадності та втрати контролю. Якщо хочеться підняти на дитину руку, то проблема не в малюку, а в батьках.
З дітьми поводяться як з дорослими, спокійно пояснюють, чому так не можна робити. Дають стільки свободи в діях, скільки потрібно, щоб це було безпечно і не заважало іншим. Дитині надають вибір, не намагаються контролювати кожен його крок.
Помилки можна здійснювати, адже маленька людина навчається методом проб і помилок, привчається до самостійності і відповідальності за свої дії. Можна все, але при цьому про наслідки, до яких це може призвести, дітям розповідають обов'язково.
У Нідерландах живуть неконфліктні люди. Вони краще промовчать, чим висловлять думку, якщо вона кардинально відрізняється від поглядів співрозмовника. Це прищеплюється з дитинства, адже батьки радять дітям подумати двічі, перш ніж сказати щось різке або образливе.
Дітей не порівнюють з іншими, не вимагають відмінних результатів чи оцінок, не намагаються підігнати під загальноприйняті стандарти. Наприклад, кажуть: "Навіщо вчити його робити це саме правою рукою, давай подивимося, може, лівою йому зручніше".
Мами у Нідерландах абсолютно не переживають, якщо їх дитина не перевертається, не говорить або не ходить на горщик, коли належить за стандартами.
Батьки приймають рішення спільно, дізнаються думку дитини про все, довіряють їй відповідальні завдання. Малюк знає, що його думка цікавить дорослих, тому виростає впевненим у собі та самодостатнім.
Батьки цікавляться думкою дитини / Фото PureWow
У Нідерландах не особливо піклуються про здорове харчування дітей. Дати дитині хліб з маргарином на обід — це норма. У школах немає організованого харчування: що приніс, те й з'їв.
Любов до спорту — це невід'ємна складова життя. Футбол, теніс, хокей, більярд, сквош — вибирай, що цікаво. Навіщо дивитися мультики або грати в комп'ютерні ігри, коли набагато цікавіше пограти наживо з друзями або провести час із сім'єю.
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Кращий спосіб реагування на будь-який каприз — відволікання уваги:
Малюка завжди можна заспокоїти, якщо відвернути його від причини розладу.