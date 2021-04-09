Особливості виховання дітей у Нідерландах: 10 стратегій батьків

Мама, яка переїхала в Нідерланди та виховує там з чоловіком дитину, розповіла що найбільше її здивувало у тамтешньому підході до виховання. Який стиль ставлення до дітей притаманний батькам у Нідерландах – читайте у матеріалі.

Мами не сильно переживають щодо свого раціону

У Нідерландах немає суворих заборон для годуючих мам. У перші місяці після народження малюка їм не рекомендують їсти капусту, цибулю, гострі спеції і вживати алкоголь – все інше можна.

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Застуду у малюків не лікують таблетками

Застуда — це не хвороба. Наприклад, якщо у дитини болить горло, дають попити ромашкового чаю. До лікаря звертаються у випадку, якщо температура тримається понад 3 дні. Потрібно зміцнювати імунітет, а не розширювати асортимент домашньої аптечки — така філософія місцевих матусь.

Застуда у дитини / Фото FirstCry Parenting

Батьки не вдаються до тілесних покарань і не кричать

Кричати на дитину чи підняти на неї руку — це щось фантастичне. Батьки ніколи не б'ють, не принижують дітей, не порівнюють їх з іншими, а все вирішують словами.

Тут кажуть, що крик або фізичне насильство — це від слабкості, безпорадності та втрати контролю. Якщо хочеться підняти на дитину руку, то проблема не в малюку, а в батьках.

У дитині бачать особистість

З дітьми поводяться як з дорослими, спокійно пояснюють, чому так не можна робити. Дають стільки свободи в діях, скільки потрібно, щоб це було безпечно і не заважало іншим. Дитині надають вибір, не намагаються контролювати кожен його крок.

Бачать в дитині особистість / Фото Lightfield Studios

Помилки можна здійснювати, адже маленька людина навчається методом проб і помилок, привчається до самостійності і відповідальності за свої дії. Можна все, але при цьому про наслідки, до яких це може призвести, дітям розповідають обов'язково.

Вчать вирішувати проблеми без конфліктів

У Нідерландах живуть неконфліктні люди. Вони краще промовчать, чим висловлять думку, якщо вона кардинально відрізняється від поглядів співрозмовника. Це прищеплюється з дитинства, адже батьки радять дітям подумати двічі, перш ніж сказати щось різке або образливе.

Заохочують індивідуальність

Дітей не порівнюють з іншими, не вимагають відмінних результатів чи оцінок, не намагаються підігнати під загальноприйняті стандарти. Наприклад, кажуть: "Навіщо вчити його робити це саме правою рукою, давай подивимося, може, лівою йому зручніше".

Мами у Нідерландах абсолютно не переживають, якщо їх дитина не перевертається, не говорить або не ходить на горщик, коли належить за стандартами.

Мама і тато цікавляться думкою дитини

Батьки приймають рішення спільно, дізнаються думку дитини про все, довіряють їй відповідальні завдання. Малюк знає, що його думка цікавить дорослих, тому виростає впевненим у собі та самодостатнім.



Батьки цікавляться думкою дитини / Фото PureWow

Дітям не нав'язують правильне харчування

У Нідерландах не особливо піклуються про здорове харчування дітей. Дати дитині хліб з маргарином на обід — це норма. У школах немає організованого харчування: що приніс, те й з'їв.

Прищеплюють інтерес до спорту

Любов до спорту — це невід'ємна складова життя. Футбол, теніс, хокей, більярд, сквош — вибирай, що цікаво. Навіщо дивитися мультики або грати в комп'ютерні ігри, коли набагато цікавіше пограти наживо з друзями або провести час із сім'єю.

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Найцінніший секрет виховання

Кращий спосіб реагування на будь-який каприз — відволікання уваги:

Перевертається і не дає надягати підгузник — дай іграшку.

Не хоче їсти кашу — нехай кожна ложка з кашею кричить голосами різних тварин.

Плаче і вимагає купити машинку — запитай, що він зараз хоче робити: погуляти в парку або поплавати в річці.

Впав і вдарився — розкажи смішну історію.

Малюка завжди можна заспокоїти, якщо відвернути його від причини розладу.