Онука "оживила" фото бабусі: відео зворушливої реакції дідуся на молоду дружину

Онука показала дідусеві "живе" фото його дружини, завдяки спеціальному відеоредактору. Як відреагував чоловік – читайте у матеріалі.

Дідусь Джейк веде власний Тікток під ніком storytimewithpapajake, де розповідає історії про своє теперішнє життя та про події минулого. Крім цього, у його відео з'являється онука, яка й запостила реакцію дідуся на "живе" фото його дружини.

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Дівчина вирішила зробити для Джейка сюрприз. Для цього вона взяла старе фото бабусі, на якому жінка виглядає ще зовсім молодою, й "оживила" кадр.

Фоторедактор допоміг дівчині анімувати старий знімок, так що дружина Джейка, яку звали Лола, змогла йому кивнути.

Дідусь не одразу повірив, що це його дружина. Він хвилювався, проте знову й знову відтворював анімацію, яку зробила онука. "Ніби вона жива", — прокоментував Джейк крізь сльози.

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Чоловік зазначив, що в листопаді 2020 року їх шлюбу виповнилося б 75 років. "Я все ще люблю її", – додав дідусь.

Дивіться відео: реакція дідуся на фото дружини