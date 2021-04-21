Онучка попросила підтримати книгу, яку видав її 95-річний дідусь: як збірка стала бестселором

У соціальній мережі Твіттер онука попросила людей підтримати книгу, яку випустив її 95-річний дідусь. Збірка поезій моментально стала бестселором.

Дівчина, яку звати Джессіка, попросила у користувачів соціальної мережі Твіттер допомогу.

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"Мій 96-річний дідусь щойно видав власну книгу з усіма його віршами за життя. Вона вже доступна на Amazon, якщо комусь цікаво. Відгук зробив би його таким щасливим", – написала Джессіка.

Люди розпочали активно скуповувати книжку дідуся, яка має назву "101 вірш". Крім цього, вона стала бестселером та номером один у розділі "Поезія".

Допис з проханням онуки ретвітнули понад 33 тисячі разів, а лайкнули – 215 тисяч.

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Також люди активно залишають свої позитивні відгуки на Amazon. Вони зазначили, що поезія серйозна, пристрасна та приголомшлива.