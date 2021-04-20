На весіллі офіціантка зіпсувала плаття мамі нареченого: чому за це отримала чайові від нареченої

У соціальній мережі Тікток блогерка розповіла, як вона, працюючи офіціанткою на весіллі, зіпсувала сукню мамі нареченого. Замість того, щоб отримати за це штраф, вона мала подяку нареченої.

Дівчина пригадала, що на одному з весіль, вона випадково розлила соус на сукню матері нареченого.

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Рідина жінку не обпекла, але плаття явно зіпсувала, через що їй довелося їхати додому і переодягатися.

Блогерка пригадала, як їй здавалося, що вона зіпсувала закоханим свято. Саме тому зі сльозами на очах чекала, коли її насварять.

"Наречена підійшла до мене, потиснула руку, подякувала та сказала: "Моїй свекрусі не треба було одягати біле в день мого весілля". А потім дала мені чайові в розмірі 55 фунтів. Іноді я навіть періодично бачу її в місті та вітаюся", – розповіла блогерка.

Дивіться відео розповіді блогерки: