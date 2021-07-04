Незвичайна зовнішність та густа шевелюра: чим лікарів вразив новонароджений малюк

В Ірландії Шеннон Айерс народила малюка, якого назвали Джексон-Джеймс. Дитина одразу ж стала знаменитістю у пологовому будинку та соцмережах. Усе через те, що хлопчик з'явився на світ з дуже густою шевелюрою.

Джексон-Джеймс народився на 8 тижнів раніше зазначеного терміну. Проте найбільше лікарів здивувало волосся хлопчика, яке відросло настільки, що нагадували перуку.

Важливо Вона буде жити в повній темряві, – сім'я удочерила сліпу дівчинку, від якої відмовилися батьки

"Ми були здивовані, що у нього так багато волосся. У нього було волосся навіть на руках та ногах", – пригадала мама Шеннон Айерс.

Взявши аналізи, медики виявили, що малюк з'явився на світ з рідкісним вродженим захворюванням – гіперінсулінізмом. Воно викликає неконтрольовану секрецію інсуліну. Тепер дитині доведеться приймати ліки, аби підтримувати рівень цукру в крові.

Мама вважає унікальну зовнішність її дитини предметом для гордості. Жінка регулярно публікує фото сина, а також короткі відео, на яких укладає його густі локони.

Цікаво Лялька замість дитини: як дружина розіграла свого чоловіка геймера – відео

"Мене іноді звинувачують в тому, що я малюю йому брови та волосся за допомогою фільтрів. Це навіть весело, реакція людей прекрасна", – зазначила Шеннон.

Дивіться відео про Джексона-Джеймса: