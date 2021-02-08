Незвичайна дружба: як 4-річний хлопчик привів з лісу оленя

Хлопчик Домінік під час сімейного відпочинку у США знайшов і привів додому маленьке оленятко. Побачивши це, мати дитини надзвичайно здивувалася.

Молода мама Стефані Браун відпочивала разом із сім'єю на спеціальній базі. Коли жінка збирала речі, щоб повертатися до дому, її 4-річний син Домінік бігав біля будинку.

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В один момент хлопчик покликав маму й жінка одразу пішла дивитися, чи не сталося нічого з ними. Проте виявилося, що син чекає на матір не сам.



Домінік з оленятком / Фото фейсбук Стефані Браун​



Домінік якимось чином подружився з оленятком та привів його додому. Поки сміливий звір з цікавістю оглядався, жінка зробила фото, яке швидко стало вірусним. При цьому вона зазначила, що на піжамі сина був зображений Рудольф – олень з червоним носом, який допомагає Санта-Клаусу.

Я стояла і думала: "Такого просто не може бути!". Домінік поводив себе так, ніби нічого не сталося і це абсолютно нормальна для нього ситуація. Вони були такими дружніми – навіть рухалися синхронно,

– пригадала Стефані Браун.

Попри те, що оленятко зовсім не боялося людей, а син явно хотів забрати нового знайомого з собою додому, Стефані довелося розлучити незвичайну парочку.

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Вона попросила Домініка пройтися разом з лісовим гостем назад до узлісся, щоб той зміг знайти маму. Син послухався і повів оленяти до заростей, поки Стефані намагалася усвідомити, що сталося.