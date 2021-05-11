Невдалі стосунки: чому люди їх не завершують, а продовжують

Часто люди не здатні прийняти важке, проте важливе рішення та офіційно припинити невдалі стосунки. Партнери намагаються себе переконати, що все ще можливо виправити.

Завершити стосунки та рухатися далі – нелегке рішення. Є кілька причин на те, чому люди не розходяться.

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Які причини того, що людина не розриває стосунки:

Страх перед втратою та смутком, які це може викликати.

Страх перед конфліктом.

Страх невідомого.

Діти.

Страх перед суспільним осудом.

Відмова втратити все, що було вкладено.

Провина через те, що вам не вдалося.

Страх самотності.

Усі розставання означають втрату, і, безсумнівно, вони також викликають біль. Крім того, впливати на рішення можуть проблеми з самооцінкою.

"Мені все одно, що він мене не любить, я люблю його, і він колись закохається в мене", – це поширена думка. Сподівання на те, що ситуація зміниться, може змусити людину планувати, як завоювати партнера. Ці плани виявляють серйозну нестачу самооцінки.

Неприйняття втрати

Даніель Канеман, який є психологом та лауреатом Нобелівської премії, запропонував концепцію, яка пояснює, чому люди не завершують невдалі стосунки. За його словами, це "неприйняття втрати" або труднощі з відпущенням будь-яких внесків. Нав'язлива думка, що у стосунки багато вклали, не дає здатися.

Розрив стосунків / Фото Adobe Stock

Також може впливати соціальне середовище, адже люди переживають через те, що скажуть про них інші. Бояться того, що ті побачать невдачу. Підтримання образу щасливого та досконалого, мов паралізує людину.

Ще одним поширеним чинником є діти. Партнери можуть подумати, що вони зашкодять їм, якщо розійдуться.

Які ознаки того, що стосунки завершено:

Немає спілкування.

Вороже середовище.

Недовіра.

Відсутній інтерес.

Секс не задовільняє або немає взагалі.

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Люди можуть приховувати свої проблеми так, наче нічого не відбувається, але "перегорнути сторінку" – це найкраще, яке можна зробити.