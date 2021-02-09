Нерозуміння і відсутність підтримки в стосунках: 5 питань, які допоможуть зрозуміти причини

Не завжди у партнера можна зустріти розуміння й підтримку, що може призвести до появи відчуття самотності. Психотерапевтка Естер Перель запропонувала обміркувати над 5 питаннями, які допоможуть зрозуміти, чому це відбувається.

Часто у стосунках трапляється така ситуація, коли один прагне більшої близькості, а інший відсторонюється. Це настільки типова ситуація, що психотерапевти придумали назву для двох типів партнерів.

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Один переслідує, інший відсторонюється

Того партнера, який більше прагне до довіри, відкритості та зміцненню зв'язку, психологи називають "переслідувачем". Ту людину, яка прагне підтримувати дистанцію та потребує власного простору й автономії, "відсторонююча".

У стосунках, як жінка може бути переслідувачем, так і чоловік, який також може потребувати душевного тепла.



Стосунки / Фото ELLE Man

Партнер, який переслідує, відчуває, що його самого та усі зусилля, які він вкладає, аби зберегти та розвинути стосунки, не цінують. Про це повідомила психотерапевтка Естер Перель. Вона зазначила, що в цей момент людина переживає самотність, що може привести до зростання негативних емоцій. Наприклад, сором за своє бажання близькості, зниження самооцінки, відсутність любові.

Спочатку може здаватися, що страждає тільки одна людина, проте надалі така ситуація може призвести до того, що і другий партнер матиме відчуття провини, вважати себе нездатним на глибоку прихильність і близькість.

Як розпочати розмову

Якщо в обох партнерів є бажання зберегти стосунки, в такому випадку психотерапевт порекомендувала обговорити ситуацію. Це потрібно, аби була змога розповісти про свої переживання та разом обговорити ситуацію, а не звинувачувати одне одного.

Естер Перель запропонувала провести розмову приблизно у такому стилі: "Я повністю розумію, що зараз наші погляди та настрій не збігаються. Ми відчуваємо по-різному. Але мені дуже важливо знати, що ти про мене дбаєш і тобі не байдужі мої почуття, що ти співчуваєш мені та не відсторонюється. Я не вимагаю, щоб ти хотів того ж самого, що і я. Проте мені важливо знати, що тобі цікаво, чого ж я хочу".



Розмова / Фото Stocksy United

Якщо прагнете більшої близькості з партнером, а він цього не хоче, тоді ці питання допоможуть підготуватися до розмови.

Що з нами відбувається прямо зараз? Що нас стримує, не дає нашим відносинам розвиватися? Що ми можемо зробити разом, щоб змінити це? Що я можу зробити для тебе, щоб кожен з нас отримав те, що йому потрібно? Що відбувається в нашому сексуальному житті?

Намагайтеся зрозуміти причини

Перед вами стоїть завдання розібратися, чи пов'язані причини охолодження саме з вашими стосунками або з іншими особистими проблемами. Якщо це перший варіант, тоді є сенс обговорити усе це так, як описано вище.

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Якщо ж це таки інші особисті проблеми, то людина повинна взяти на себе відповідальність за свої обставини й щось зробити. В цей час інший партнер може тільки активніше займатися власним життям і допомагати настільки, наскільки це можливо.